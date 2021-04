Un Airbus A330neo ou A330-900 de Delta Air Lines avec l’option moteur néo du constructeur européen, comme on le voit en approche finale pour l’atterrissage à l’aéroport international d’Amsterdam Schiphol AMS EHAM après un vol long-courrier transatlantique.

Vous espérez prendre des vacances en Europe cet été? Vous n’avez peut-être pas de chance.

Les frontières dans une grande partie de l’Europe sont fermées à la plupart des citoyens américains et vice versa depuis plus d’un an en raison de la pandémie de coronavirus. Les dirigeants des compagnies aériennes ont déclaré jeudi qu’ils ne s’attendaient pas à ce qu’ils ouvrent à temps pour la haute saison estivale.

Les leaders de l’industrie du voyage ont fait pression sur l’administration Biden pour un plan de réouverture des frontières, y compris des normes de documentation sanitaire telles que la preuve d’un vaccin Covid-19.

Le PDG de Delta Air Lines, Ed Bastian, a déclaré lors d’un appel trimestriel que la société se concentrait sur la levée des restrictions qui ont entravé les voyages entre les États-Unis et le Royaume-Uni, mais que d’autres destinations touristiques populaires pourraient prendre plus de temps.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement commenté.

Cette semaine, la Grande-Bretagne a assoupli ses restrictions de verrouillage, permettant la réouverture des pubs, des coiffeurs et des magasins de détail. La France et l’Italie, quant à elles, ont rétabli le mois dernier des verrouillages temporaires pour enrayer les nouvelles infections à Covid-19, et la distribution des vaccins a été lente dans toute l’Europe.

« Quand vous pensez à d’autres parties de l’Europe, il se peut qu’il y ait quelques marchés occasionnels ouverts cet été en fonction du trafic de loisirs du sud de la Méditerranée qui intéresseront les gens », a déclaré Bastian lors de l’appel. « Mais je ne pense pas que vous allez voir l’Europe continentale ouverte de manière significative jusqu’à plus tard dans l’année. Malheureusement, nous manquerons probablement une grande partie de l’été pour la majeure partie de l’Europe continentale. »

Delta et des rivaux comme American Airlines et United Airlines ont déclaré que les voyages intérieurs avaient fortement rebondi depuis les profondeurs de la pandémie, mais que les voyages internationaux, toujours confrontés à un réseau de restrictions d’entrée et à un retard dans les vaccinations, restent faibles.

Delta a déclaré jeudi que ses revenus passagers intérieurs avaient chuté de 66% à 2,3 milliards de dollars au premier trimestre par rapport à la même période de 2019, mais que les revenus transatlantiques étaient inférieurs de 87% à 142 millions de dollars, tandis que le trafic transpacifique était en baisse de 89% à 62 millions de dollars.