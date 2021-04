Les dirigeants des clubs impliqués dans l’échec de la Super League échappée ont démissionné de leurs postes sur le première liguesous-comités de, ont déclaré des sources à ESPN.

Les 14 autres clubs de la Premier League étaient furieux contre les six équipes séparatistes, ont déclaré des sources à ESPN et ont demandé aux six clubs de démissionner de leurs fonctions au sein des comités consultatifs.

– Connelly: Comment l’UEFA résout-elle ce qui est rompu avec le football européen?

– Diffusez FC Daily sur ESPN +

Bien que cela n’affecte pas leur capacité à voter sur les décisions clés et qu’ils restent au conseil d’administration complet, cela les a vus prendre du recul pour ne pas pouvoir influencer et conseiller sur les accords de diffusion et d’autres questions, de la distribution financière à la stratégie.

Le président de Chelsea, Bruce Buck, a démissionné de son poste de membre du comité d’audit et de rémunération de la Premier League.

Le PDG d’Arsenal, Vinai Venkatesham, et le directeur de Manchester City, Ferran Soriano, ont tous deux démissionné de leurs fonctions au sein du Club Strategic Advisory Group.

Le vice-président exécutif de Manchester United, Ed Woodward, et le président de Liverpool, Tom Werner, ont également démissionné de leurs fonctions au sein du Club Broadcast Advisory Group.

Tottenham Hotspur n’avait auparavant aucun représentant dans l’un de ces sous-comités, ont déclaré des sources à ESPN.

Les six clubs de Premier League ont été les premiers à se retirer. Photo par Laurence Griffiths / Getty Images

le La Super League malheureuse a été annoncée par 12 clubs le 18 avril, les six équipes de Premier League ainsi que le Real Madrid, Barcelone, l’Atletico Madrid, la Juventus, l’AC Milan et l’Inter Milan unissent leurs forces pour un nouveau tournoi européen.

Cependant, le contrecoup a conduit les six clubs de Premier League à se retirer à peine 48 heures après l’annonce du tournoi d’origine.

Les plans de séparation ont également conduit à des critiques de la part du patron de City, Pep Guardiola, et du manager de Liverpool, Jurgen Klopp.

Parmi les retombées de la Super League, le vice-président exécutif de United Woodward a annoncé sa démission, tandis que des supporters mécontents ont protesté contre les propriétaires du club sur leur terrain d’entraînement Carrington.

Les supporters d’Arsenal ont également protesté contre la propriété de Kroenke, tandis que les supporters de Chelsea et Spirit of Shankly de Liverpool ont appelé les clubs à inclure une représentation des fans au conseil.