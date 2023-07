Les dirigeants des Balkans occidentaux se rencontrent en Albanie et discutent de la poussée vers l’adhésion à l’UE

Le Premier ministre albanais Edi Rama a rencontré lundi ses homologues serbe, monténégrin et macédonien pour discuter de la candidature de leur pays à l’adhésion à l’Union européenne.

Les Balkans occidentaux ont depuis longtemps lancé des appels pour être admis dans l’organisme multinational, mais ont été refusés en raison de diverses conditions socio-économiques non satisfaites.

La Croatie, qui occupe la majeure partie de la côte adriatique de la péninsule balkanique, a rejoint l’UE en 2013. Les progrès des autres gouvernements régionaux sont au point mort depuis lors.

Les dirigeants des six pays des Balkans occidentaux se sont rencontrés de manière informelle lundi dans la capitale albanaise, Tirana, pour préparer un sommet sur les progrès vers l’intégration de l’Union européenne, connu sous le nom de processus de Berlin.

Lors d’un déjeuner informel, le Premier ministre albanais Edi Rama a accueilli ses homologues du Monténégro, de Serbie et de Macédoine du Nord, ainsi que le commissaire européen à l’élargissement Oliver Varhelyi.

Le 16 octobre, l’Albanie accueillera le sommet sur le processus de Berlin, une initiative de l’Allemagne et de la France visant à encourager les pays des Balkans dans leur cheminement vers l’adhésion à l’Union européenne.

Les six pays des Balkans occidentaux – la Serbie, le Kosovo, la Bosnie, le Monténégro, la Macédoine du Nord et l’Albanie – sont à différents stades d’intégration dans le bloc.

Rama a déclaré qu’il s’attendait à ce que « le sommet ait un résultat significatif pour les Balkans occidentaux et serve d’étape supplémentaire » pour faciliter les interactions entre les pays de la région et l’UE.

« Parallèlement au processus de négociation, (nous) attendons un soutien financier et économique supplémentaire pour les pays des Balkans occidentaux », a-t-il déclaré.

Ils ont également discuté avec le commissaire « comment ouvrir des voies d’intégration (pour les pays de la région) dans le marché unique européen sans attendre l’adhésion à l’UE ».

La Serbie et le Monténégro ont été les premiers pays des Balkans occidentaux à lancer des négociations d’adhésion il y a quelques années, suivis par l’Albanie et la Macédoine l’année dernière, tandis que la Bosnie et le Kosovo n’ont fait que commencer la première étape du processus d’intégration.

« Ce qui est important en ce moment, c’est de considérer la région comme une seule, car c’est ainsi que l’UE nous voit, malgré le fait que certains pays sont en avance et d’autres en retard », a déclaré Rama.

La guerre en Ukraine a mis l’intégration des Balkans occidentaux au premier plan de l’agenda du bloc qui tente de revigorer l’ensemble du processus d’élargissement.

L’UE n’a pas jugé les économies et les institutions politiques des pays des Balkans occidentaux prêtes à s’intégrer dans le marché unique européen du commerce sans frontières et des idéaux démocratiques occidentaux.

Un différend amer entre la Serbie et le Kosovo, une ancienne province serbe qui a déclaré son indépendance en 2008, reste une grande préoccupation pour les puissances occidentales avant le sommet.