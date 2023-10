Les dirigeants d’églises de la région de Dixon organisent une série d’un mois – Shaw Local

DIXON – Des dizaines de résidents sont venus à la maison communautaire de Loveland le lundi 9 octobre pour assister à la première des quatre soirées du lundi de tables rondes publiques sur le thème de la seconde venue de Jésus.

Les tables rondes, mettant en vedette 10 pasteurs de la région de Dixon, se poursuivront de 18h à 19h les 16, 23 et 30 octobre. L’événement, baptisé « Conversations chrétiennes communautaires », vient de l’Association des ministres chrétiens de la région de Dixon.

Le panel de lundi comprenait trois pasteurs discutant des déclarations de Jésus concernant sa seconde venue. Au cours des quatre semaines de discussions, les panélistes comprenaient Bunyan Cocar de First Baptist Church, Michael Cole de The Worship Center, Andy Minch de Sauk Valley Community Church, Ray Peterson de Corner Fringe Ministries, Steve Young de Greater Life Church, Dan Bentz de Northside. Baptist, Drew Williams de l’église luthérienne New Life, Mike Sutcliffe de Corner Fringe Ministries et Vinnie Marrandino, aumônier à la retraite de la KSB. Les questions du panel viendront du modérateur, Tom Wadsworth, et du public.

Le lundi 16 octobre, le panel discutera des prophéties de la Seconde Venue contenues dans les lettres de l’apôtre Paul. Le 23 octobre, le Livre de l’Apocalypse et ses déclarations sur la fin des temps et le règne millénaire seront discutés. Lors de la dernière soirée, le 30 octobre, le panel de pasteurs discutera de « Que se passe-t-il lorsque nous mourons ? »

L’événement est gratuit et ouvert au public. Des rafraîchissements légers seront servis chaque soir.