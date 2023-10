Les dirigeants de TikTok insistent sur le fait que la Chine ne peut pas accéder aux données des utilisateurs lors de réunions avec des députés

Les parlementaires ont interrogé deux dirigeants de TikTok sur la sécurité de la vie privée des Canadiens – et sur la question de savoir si la Chine peut accéder aux données de la populaire application de médias sociaux – lors d’une réunion d’un comité de la Chambre mercredi.

Les dirigeants ont déclaré à plusieurs reprises aux députés du comité de l’accès à l’information, de la vie privée et de l’éthique que la Chine et le Parti communiste chinois au pouvoir ne sont pas en mesure de consulter les données des utilisateurs. Un responsable a déclaré que la Chine n’avait demandé aucune donnée.

« Le gouvernement chinois n’a revendiqué aucun droit sur les données des utilisateurs de TikTok », a déclaré David Lieber, responsable de la politique de confidentialité de TikTok pour les Amériques.

L’entreprise propriétaire de TikTok, ByteDance, est basée à Pékin. En vertu des lois chinoises sur la sécurité nationale, le gouvernement peut exiger l’accès aux informations des utilisateurs des entreprises chinoises.

Les dirigeants ont reconnu que les données canadiennes de TikTok sont hébergées aux États-Unis, en Malaisie et à Singapour. Ils ont souligné que les opérations de TikTok au Canada sont soumises aux lois canadiennes sur la protection de la vie privée.

Steve de Eyre, directeur des politiques publiques et des affaires gouvernementales chez TikTok Canada, est assis dans une salle de comité avant de témoigner devant un comité de la Chambre des communes le mercredi 18 octobre 2023. (Benjamin Lopez Steven/CBC News)

Au cours de la dernière année, des responsables au Canada et dans le monde entier ont scruté TikTok au sujet de prétendus problèmes de sécurité. En février, le gouvernement fédéral a interdit l’application de tous les téléphones émis par le gouvernement à la suite d’un examen effectué par le dirigeant principal de l’information du Canada.

D’autres pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni ont emboîté le pas. interdire TikTok depuis leurs appareils gouvernementaux. Un État américain, le Montana, est allé encore plus loin en interdire complètement l’application à partir du 1er janvier 2024. TikTok a intenté une action en justice contestant la législation.

Pendant ce temps, les commissaires fédéraux et provinciaux à la protection de la vie privée du Canada conduite une enquête conjointe sur le respect par TikTok des lois sur la protection de la vie privée. Les commissaires disent vouloir déterminer si l’entreprise respecte ses « obligations de transparence » lors de la collecte de renseignements personnels auprès des utilisateurs.

Steve de Eyre, directeur des politiques publiques et des affaires gouvernementales chez TikTok Canada, a démenti les affirmations selon lesquelles ByteDance serait « possédé ou contrôlé par le gouvernement chinois ». Eyre et Leiber ont déclaré que ByteDance avait des bureaux dans le monde entier et que trois des cinq membres de son conseil d’administration étaient américains.

Le député néo-démocrate Matthew Green a insisté davantage, demandant aux dirigeants si la Chine avait un accès détourné aux données des utilisateurs.

Leiber a déclaré qu’il n’était pas au courant d’une telle capacité. Il a averti qu’il serait irresponsable de la part d’un employé d’une entreprise technologique de donner « des garanties catégoriques sur ce dont les gouvernements sont capables ou incapables en termes de capacité à mener des activités, y compris le piratage de leur propre initiative ».

Le Canada peut faire davantage pour protéger les données, selon un expert

Sam Andrey est le directeur général de The Dais, un groupe de réflexion sur les politiques publiques et le leadership de l’Université métropolitaine de Toronto qui se concentre en partie sur la technologie et la démocratie.

Il a déclaré que les données collectées par TikTok incluent les emplacements, le contenu des messages et d’autres informations sensibles telles que les listes de contacts. Il a déclaré que d’autres géants des médias sociaux comme Facebook et Instagram, basés aux États-Unis, collectent des données similaires.

Le problème, a déclaré Andrey, est la relation tendue du Canada avec la Chine par rapport à ses liens de longue date avec les États-Unis. « Nous sommes un allié avec l’un et pas avec l’autre », a-t-il ajouté.

Sam Andrey est le directeur général du Dais à la Toronto Metropolitan University. (Université métropolitaine de Toronto)

Andrey a appelé à une loi plus stricte sur la protection de la vie privée au Canada, y compris des réglementations sur qui régit les données personnelles sensibles des Canadiens dans le reste du monde.

TikTok dit que ça fait menacé d’une interdiction totale par le gouvernement américain si ses propriétaires chinois ne cèdent pas leurs actions dans l’application. Si un tel désinvestissement se produisait, a déclaré Andrey, il incomberait au gouvernement canadien d’essayer de suivre cette idée.

Mais Andrey a ajouté qu’il n’était pas sûr qu’une interdiction complète de TikTok soit nécessaire. Il a déclaré que l’interdiction par Ottawa d’utiliser l’application sur les téléphones gouvernementaux est un signal important du risque potentiel, mais qu’il peut toujours y avoir une discrétion personnelle.

« Je pense que les gens peuvent se faire leur propre opinion sur les risques », a-t-il déclaré.