Les dirigeants de SpaceX, Tesla et Boring Company aident Musk sur Twitter

Elon Musk a dirigé une acquisition de 44 milliards de dollars de Twitter et s’y est nommé PDG fin octobre. Depuis, il a enrôlé des cadres et des ingénieurs de haut rang de ses autres entreprises, dont SpaceX, Tesla et The Boring Company, pour aider la société de médias sociaux, selon des enregistrements internes obtenus par CNBC et des conversations avec des employés récents de Twitter.

Musk a également permis aux partenaires des sociétés d’investissement qui ont participé au rachat de Twitter d’accéder au travail au sein de la société de médias sociaux.

Il n’était pas immédiatement clair combien d’heures chaque personne avait travaillé jusqu’à présent sur Twitter, ou quelle partie de leur travail pouvait être effectuée à distance par rapport au siège social de Twitter à San Francisco ou dans d’autres bureaux.

Les actionnaires restent préoccupés par l’impact que les engagements financiers de Musk, le calendrier fractionné et les décisions controversées sur Twitter pourraient avoir sur le constructeur automobile. Les actions de Tesla ont baissé d’environ 25 % depuis qu’il a repris Twitter le 27 octobre.

Les dossiers internes obtenus par CNBC indiquaient que plus de 50 employés de Tesla, pour la plupart des ingénieurs en logiciel Autopilot, étaient autorisés à travailler pour Musk chez Twitter immédiatement après sa prise de fonction, et étaient toujours autorisés à y travailler début décembre. Parmi les noms figurent des personnes précédemment signalées par CNBC, ainsi que :

Directeur du génie logiciel Silvio Brugada

Directeur de l’ingénierie des infrastructures et de la sécurité de l’information Rajasekar Jegannathan

Directeur principal de DevOps Michael Outland

Directeur de l’ingénierie de fabrication de batteries Andrew Ross

Directeur de l’information Nagesh Saldi

Chef de projet pilote automatique RJ Sekator

Les avocats ont interrogé Elon Musk devant un tribunal du Delaware en novembre sur son utilisation du talent de Tesla sur Twitter. Le procès et le procès visent à déterminer si le conseil d’administration de Tesla a respecté la loi lorsqu’il a accordé à Musk une énorme rémunération du PDG en 2018.

Les avocats ont demandé : “Quelqu’un vous a-t-il suggéré qu’en tant qu’entreprise publique, ce ne serait peut-être pas une bonne idée d’utiliser les ressources de l’entreprise publique pour votre entreprise privée ?”

Dans son témoignage, Musk a qualifié le travail des employés de Tesla pour lui sur Twitter de “juste une chose volontaire”. Il a également déclaré: “C’était une sorte d’après-midi, juste si vous êtes intéressé à évaluer le — m’aider à évaluer l’ingénierie de Twitter, ce serait bien. C’était à très court terme. Je pense que cela a duré quelques jours et c’était fini.”

Musk a également déclaré: “Je ne considérais pas vraiment cela comme une utilisation des actifs de Tesla, car je n’avais demandé que sur une base volontaire, et je n’ai pas spécifié de nombre de personnes. Je ne sais pas quel était le nombre, mais je ne Je ne pense pas que c’était tout à fait 50. Mais c’était un petit nombre. Il y a 120 000 personnes dans l’entreprise, juste pour être clair, donc c’est de minimis.

Un employé de Tesla a déclaré à CNBC que la plupart des employés de la société de véhicules électriques seraient honorés s’ils étaient invités à travailler des heures supplémentaires dans d’autres sociétés Musk. Cependant, ils ont déclaré que la plupart penseraient également qu’il était impossible de refuser une demande directe de Musk sans faire face ultérieurement à de mauvaises évaluations de performances ou à d’autres conséquences. Cette personne a refusé d’être nommée parce qu’elle n’était pas autorisée par l’entreprise à parler à la presse.

En plus des employés de Tesla, Musk a également recruté des cadres et des employés de SpaceX, la société de services Internet de fusées et de satellites réutilisables qu’il a fondée en 2002, pour l’aider sur Twitter. SpaceX est un important sous-traitant américain de la défense dont les revenus proviennent de contrats avec la NASA et l’US Air Force, entre autres.

Plus d’une dizaine d’employés de SpaceX étaient autorisés à travailler chez Twitter début décembre, dont :

Vice-président des ressources humaines Brian Bjelde

Directeur financier et responsable des acquisitions stratégiques Bret Johnsen

Directeur des technologies de l’information Joshua Ursenbach

Au moins trois des principaux dirigeants de Musk de son entreprise de tunnels, The Boring Company, sont également autorisés à travailler pour lui sur Twitter à partir de début décembre. Elles sont:

Président Steve Davis

Directeur du génie électrique et logiciel Riccardo Biasini

Chef des opérations Jehn Balajadia

En plus des employés de ses autres sociétés, Musk a recruté des amis et des investisseurs de longue date qui ont une participation dans “Twitter 2.0” sous sa direction. Certaines de ces personnes autorisées à travailler dans l’entreprise au début du mois de décembre comprennent :

L’investisseur providentiel Jason Calacanis

Randy Glein, partenaire de croissance et fondateur de DFJ

Andreessen Horowitz Associé général Sriram Krishnan (qui est un ancien employé de Twitter)

Samuel Pullara, directeur général de Sutter Hill Ventures

David Sacks, partenaire et co-fondateur de Craft Ventures

Cinq personnes de Valor Equity Partners, dont le fondateur de la société, Antonio Gracias, et l’ancien chef de cabinet d’Elon Musk chez Tesla et SpaceX, Sam Teller, qui est maintenant partenaire de capital-risque chez Valor.

Un employé actuel de Twitter a déclaré à CNBC que Musk avait “aplati” la structure organisationnelle de l’entreprise depuis début novembre, de sorte que de nombreux responsables ont chacun plus de 20 subordonnés directs. La plupart en avaient plus de 10 avant que le PDG de Tesla ne prenne le relais, ce qui leur laissait du temps pour le mentorat.

Désormais, il est également plus difficile pour les employés de déterminer qui travaille sur quels projets au sein de Twitter, car l’équipe de Musk a éliminé un outil appelé Birdhouse qui était auparavant utilisé comme répertoire interne et guide organisationnel.

Les porte-parole de Twitter et des autres sociétés de Musk n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.