Les dirigeants de Singapour et de la Malaisie veulent être amis avec les États-Unis et la Chine

Le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping se serrent la main alors qu’ils se rencontrent en marge du sommet du G20 à Nusa Dua, sur l’île balnéaire indonésienne de Bali, le 14 novembre 2022. Saül Loeb | Afp | Getty Images

SINGAPOUR — Les États-Unis et la Chine sont en conflit politique depuis des années maintenant — mais les autres pays ne devraient pas avoir à choisir l’un plutôt que l’autre, ont déclaré les dirigeants asiatiques lors du sommet de Milken cette semaine. « Tous les pays d’Asie du Sud-Est, y compris Singapour, sont amis à la fois avec la Chine et les Etats-Unis. Nous entretenons des liens étroits avec les deux pays et nous souhaitons maintenir ces liens », a déclaré le vice-Premier ministre de Singapour, Lawrence Wong. Dans le passé, « les pays n’avaient pas besoin d’être amis pour faire des affaires entre eux. En fait, nous promouvions l’interdépendance comme moyen de paix et de stabilité. Mais ce consensus est terminé », a déclaré Wong mercredi lors du 10e Milken Institute Asia. Sommet à Singapour. « Nous rejetons la domination d’une seule puissance. Nous évitons les engagements exclusifs avec un seul parti. Nous voulons simplement être amis avec tout le monde », a ajouté Wong. Son point de vue était partagé par le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim. « Cette idée selon laquelle vous devez être soit avec la Chine, soit avec les États-Unis ? Non… Je voudrais que la Malaisie soit plus proche des États-Unis, tout comme nous sommes très proches de la Chine », a déclaré Anwar, qui s’exprimait lors d’une conversation au coin du feu. au sommet. « En tant qu’ASEAN, nous avons un rôle à jouer dans l’engagement des États-Unis et de la Chine, et nous les appelons à réduire les tensions. »

Les relations entre les États-Unis et la Chine sont controversées depuis des années et les puissances économiques s’affrontent dans les domaines du commerce, de la technologie et des politiques de sécurité. Il y avait des lueurs d’espoir que les relations entre les États-Unis et la Chine s’amélioreraient lorsque le président américain Joe Biden a rencontré son homologue chinois Xi Jinping en novembre lors du sommet des dirigeants du G20 de l’année dernière à Bali, en Indonésie.. Les deux présidents ont évoqué l’importance de travailler ensemble pour relever les défis transnationaux, tels que la stabilité macroéconomique mondiale et la sécurité alimentaire mondiale, et sont convenus de déployer des efforts plus constructifs pour maintenir ouverts les canaux de communication.

Raviver l’engagement

Mais peut-être que les conversations reprennent lentement leur cours. Washington a annoncé mardi que Blinken pourrait accueillir le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi aux États-Unis avant la fin de l’année, a rapporté Reuters. Paul Haenle, qui occupe la présidence du directeur Maurice R. Greenberg du Carnegie Endowment for International Peace, a déclaré que « la principale caractéristique motrice des relations entre les États-Unis et la Chine aujourd’hui est l’intensification de la concurrence stratégique – et cela ne se limite pas au domaine technologique, mais à tous les domaines ». de domaines. » « Le dialogue à haut niveau est vraiment important. Parce que lorsqu’il y a cette compétition stratégique, il faut vraiment une diplomatie intensifiée pour s’assurer qu’elle ne dégénère pas en une plus grande confrontation ou un plus grand conflit », a déclaré Haenle lors du sommet de Milken jeudi.