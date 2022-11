Les dirigeants de Samsung sont convaincus qu’Apple lancera son premier appareil pliable en 2024

Mobile Experience (MX) de Samsung a tenu une réunion avec des fournisseurs de composants où il a discuté de plusieurs sujets intéressants, notamment concernant sa stratégie de téléphone pliable. Un rapport de L’Elec détails que Samsung estime jusqu’à 80% de taux de croissance annuel composé (TCAC) pour son pliable jusqu’en 2025.

Samsung a confirmé la forte demande pour ses téléphones pliables sur son marché domestique et a partagé que les utilisateurs sud-coréens d’iPhone dans la vingtaine et la trentaine passent aux pliables Samsung à un rythme beaucoup plus élevé qu’auparavant – apparemment 3 à 4 fois plus élevé que les années précédentes.

Les responsables de Samsung MX s’attendent à ce qu’Apple lance son premier appareil pliable en 2024, bien qu’il ne s’agisse pas d’un iPhone mais d’une tablette pliable ou d’un ordinateur portable. Ces nouvelles revendications correspondent à un précédent rapport de CCS Insight. Samsung pense également que 90% des utilisateurs actuels de téléphones pliables obtiendront également un pliable comme prochain appareil.

