L’événement Samsung Galaxy Unpacked 2021 du 28 avril est maintenant terminé, ouvrant la porte à une nouvelle ère de l’informatique mobile, alliant performances puissantes à la mobilité et à la connectivité.

Dotée d’écrans AMOLED vifs, d’un écosystème Galaxy amélioré et d’un design ultra-portable, la toute nouvelle série Galaxy Book a été conçue pour permettre aux utilisateurs de maximiser toutes leurs expériences, de la productivité au divertissement. Afin de fournir encore plus d’informations sur la série Galaxy Book, Samsung Newsroom a demandé aux dirigeants de l’entreprise des informations supplémentaires.

Q: Quelle est la stratégie commerciale de Samsung pour ses Entreprise PC?

Réponse de TM Roh, président et responsable des activités de communications mobiles

«À la suite des changements sans précédent que nous avons connus l’année dernière, le PC est devenu un élément essentiel de la vie quotidienne. En conséquence, les attentes en matière d’appareils ont augmenté et les utilisateurs d’aujourd’hui qui préfèrent le mobile recherchent le même niveau de commodité et d’expériences utilisateur transparentes avec leurs PC que ceux fournis par leurs smartphones.

Nous pensons que Samsung est particulièrement bien placé pour diriger. Notre leadership mobile et notre ADN unique ont été injectés dans tout ce que nous concevons afin de proposer de nouvelles expériences informatiques mobiles. Aujourd’hui, l’écosystème Samsung Galaxy s’agrandit à nouveau avec un tout nouveau portefeuille d’informatique mobile, où les smartphones et les PC fonctionnent parfaitement ensemble sur tous les systèmes d’exploitation, sans jamais sacrifier la portabilité.

Pour concevoir cette expérience transparente, Samsung a travaillé en étroite collaboration avec des partenaires de premier plan, notamment Intel et Microsoft. Nous avons tous pour objectif commun de fournir des expériences plus connectées à nos utilisateurs afin de créer un écosystème numérique qui maximise la productivité et la continuité.

Avec toutes nos innovations mobiles au sein de l’écosystème Samsung Galaxy, nous visons à façonner une nouvelle expérience informatique mobile, positionnant finalement Samsung comme un innovateur de premier plan sur le marché des PC. »

Q: Comment la série Galaxy Book s’intègre-t-elle dans l’écosystème Samsung Galaxy?

Réponse de Patrick Chomet, vice-président exécutif et chef du bureau de l’expérience client, division des communications mobiles

«Lors de la conception de la série Galaxy Book, nous avons examiné l’ensemble de notre portefeuille mobile – des écouteurs et des appareils Internet des objets (IoT) aux tablettes et smartphones – à la recherche de moyens permettant à vos appareils de fonctionner ensemble pour vous aider à en faire plus.

La série Galaxy Book Pro élargit l’écosystème Samsung Galaxy, vous permettant de rester connecté à tous vos appareils et vous assurant de ne jamais interrompre votre flux de travail. De la fonction Lien vers Windows (Microsoft Your Phone) à une expérience Samsung Notes unifiée – avec annotation PDF, enregistrement vocal et synchronisation automatique – vous pouvez profiter de plus d’expériences connectées sur vos appareils mobiles et Galaxy Book.

Avec la connexion Bluetooth facile, vos écouteurs Galaxy basculent automatiquement entre votre Galaxy Book et votre smartphone lorsque vous changez de tâche, tandis que le deuxième écran vous permet d’étendre l’espace de travail de votre Galaxy Book sur votre tablette. La série Galaxy Book fonctionne de manière transparente avec l’écosystème plus large de Samsung Galaxy, vous êtes donc prêt à toutes les tâches qui se présentent à vous. »

Q: Quelle est la force de la toute nouvelle série Galaxy Book Pro?

Réponse de Woncheol Chai, SVP et chef de l’équipe de planification des produits, division des communications mobiles

«Le Galaxy Book Pro 360 et le Galaxy Book Pro associent la mobilité, la connectivité et la continuité d’un smartphone aux performances que les utilisateurs attendent d’un PC pour offrir une expérience informatique mobile sans faille comme nulle part ailleurs. Avec la série Galaxy Book Pro, les utilisateurs peuvent continuer à profiter de leurs applications Android préférées sur un PC Windows. Avec le Galaxy Book Pro 360, les utilisateurs peuvent même bénéficier d’un écran tactile et d’un S Pen pour leur travail créatif.

Les utilisateurs du Galaxy Book peuvent emmener leurs appareils partout grâce aux conceptions ultra-minces et légères de la gamme, tandis que la connexion transparente à l’écosystème Samsung Galaxy permet aux utilisateurs de se synchroniser facilement avec leurs appareils Galaxy. De plus, étant donné que l’écosystème Samsung Galaxy assure la continuité entre plusieurs systèmes d’exploitation en combinant les meilleurs d’entre eux, les utilisateurs peuvent profiter d’une expérience unifiée et transparente.

Nous aimons penser que l’écosystème Samsung Galaxy offre quelque chose de nouveau pour la vie et les routines modernes d’aujourd’hui plutôt que de rivaliser avec les offres existantes. »

Q: La minceur de ces appareils sacrifie-t-elle les performances?

Réponse de Hark-Sang Kim, SVP et chef de l’équipe de R&D visuelle, division des communications mobiles

«Non, en fait, la prochaine génération de Galaxy Books offre une amélioration des performances à tous égards. Nos équipes d’ingénierie ont réfléchi à chaque étape du développement et de la conception d’appareils à la fois minces et légers et qui maximisent également les performances. Sur la base des technologies de simulation de circulation thermique, nous avons repensé les systèmes de ventilation de fond en comble pour offrir un meilleur refroidissement dans un boîtier plus petit. Grâce à notre partenariat avec Intel, nous avons pu co-concevoir une conception ultramince et légère sans jamais sacrifier les performances de ces appareils certifiés Evo. »

Q: Comment Samsung collabore-t-il avec Microsoft et Intel sur le Galaxy Book et quel est l’objectif à long terme de ces partenariats?

Réponse de Patrick Chomet

«Nous avons toujours cru que les meilleures innovations se produisent grâce au travail d’équipe. La série Galaxy Book est conçue sur mesure pour le monde multi-appareils d’aujourd’hui, soutenue par un vaste écosystème d’appareils et de services connectés qui améliorent votre productivité, votre créativité, vos performances et vos divertissements. Pour réaliser cela, nous avons adopté une collaboration ouverte avec Microsoft et Intel pour créer des livres Galaxy puissants et entièrement optimisés qui assurent la continuité entre différents systèmes d’exploitation et se connectent de manière transparente à tous vos appareils au sein de l’écosystème Samsung Galaxy.

Avec Microsoft, nous avons lié les expériences PC et smartphone en permettant aux utilisateurs d’accéder simultanément à plusieurs applications mobiles Android sur leur PC Windows. Intel a tiré parti de cinq décennies d’expérience matérielle pour optimiser les processeurs en fonction des besoins de nos utilisateurs, ce qui signifie que votre appareil est prêt pour n’importe quelle tâche, à tout moment et en tout lieu. Ensemble, nous construisons une nouvelle approche de l’informatique mobile, dans laquelle les smartphones et les PC fonctionnent parfaitement ensemble sur tous les systèmes d’exploitation, sans jamais sacrifier les performances ni la portabilité. »