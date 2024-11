Les dirigeants de Sacramento et les forces de l’ordre cherchent à renforcer la confiance avec les groupes communautaires lors du sommet sur la criminalité

La police de Sacramento et les dirigeants de la ville ont rencontré vendredi des groupes de toute la communauté pour lutter contre les crimes violents.

Le sommet d’une journée sur la réduction des crimes violents au SAFE Credit Union Convention Center ne résoudra pas le problème en une seule séance – les dirigeants ont déclaré vendredi que le travail se poursuivait. D’autres réunions de ce type sont prévues, ont indiqué des responsables.

La violence armée a considérablement diminué dans la ville, a déclaré le maire de Sacramento, Darrell Steinberg, avant le sommet, mais les gros titres de cette semaine montrent les défis auxquels les forces de l’ordre, les dirigeants et la communauté continuent de faire face : tournage à South Natomas qui a tué deux adolescents et en a blessé un autre ; et un homme grièvement blessé par balle dans le quartier de North City Farms, ses blessures sont si graves que les détectives des homicides mènent désormais l’enquête ; il y a six semaines, un une série de fusillades dans la ville a fait cinq morts en moins de 26 heures.

Mais les dirigeants ont déclaré vendredi que réunir sous le même toit la police, l’hôtel de ville et les quartiers de Sacramento touchés par les crimes violents était une étape clé pour lutter contre les crimes violents.

« C’est l’avantage d’être une grande ville – grande, mais suffisamment petite pour que nous nous connaissions », a déclaré Kathy Lester, chef de la police de Sacramento. « Cela aussi est une question de sécurité publique ; les avantages et les relations que nous construisons ici.

Les sujets abordés lors du sommet organisé par le Bureau de prévention de la violence de Sacramento et le service de police ont souligné l’importance de la collaboration entre les organisations communautaires et les forces de l’ordre ; et la collaboration entre les partenaires communautaires pour réduire la violence. L’événement était fermé aux journalistes.

« Sacramento est une ville progressiste, mais elle n’est pas anti-police. Ils veulent un service de police fort », a déclaré Steinberg. « Cela nécessite de mettre l’accent sur la prévention (et) de travailler avec des organisations communautaires qui savent où se trouvent les points chauds. »

Les organisateurs communautaires ont déclaré que l’établissement et le maintien de la confiance dans les quartiers que servent les agents doivent également faire partie de cette équation.

Depuis 16 ans, Damond Dorrough a travaillé avec Neighborhood Wellness, défenseur de la communauté de Del Paso Heights, un groupe travaillant à réduire la violence armée dans ses quartiers et à forger une relation plus productive avec la police qui patrouille dans le quartier de North Sacramento. L’établissement de relations commence et se termine par la confiance, a-t-il déclaré, mais implique également des temps de réponse plus rapides et d’autres résultats sur le terrain pour lutter contre les crimes violents.

Dorrough a déclaré que cela exige également une manière différente de maintenir l’ordre dans les quartiers comme Del Paso Heights, une méthode beaucoup moins fondée sur le profilage et davantage sur l’équité, la justice et les liens communautaires. Il espère que le sommet de vendredi pourra constituer un pas dans cette direction.

« Nous voulons que les choses soient justes. Nous voulons nous débarrasser des anciennes méthodes de maintien de l’ordre dans notre communauté. Nous vivons dans une communauté où il y a beaucoup de profilage racial », a déclaré Dorrough. «Nous voulons juste que tout se passe en stand-up. Nous respectons la police parce que nous en avons besoin, mais nous voulons qu’elle soit juste.

Steinberg, qui quitter ses fonctions en décembre après huit ansa déclaré que le travail visant à rendre Sacramento plus sûr doit également inclure le renforcement de la confiance de la communauté envers ses dirigeants et les personnes chargées de les servir et de les protéger.

« La confiance se mérite et doit continuer à se mériter. Là où la confiance n’existe pas, nous devons travailler pour améliorer les choses », Steinberg avant la tenue du sommet.

« Il s’agit d’instaurer la confiance », a-t-il poursuivi. « Nous ne sommes jamais parfaits à 100 %, mais vous travaillez à une union plus parfaite. Là où existent des inégalités historiques et une histoire négative, cela nous oblige à doubler et tripler nos efforts.