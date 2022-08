Les dirigeants de Qantas invités à se porter volontaires comme bagagistes pour atténuer le chaos | Actualité économique

Les dirigeants de Qantas sont invités à se porter volontaires pour des rôles cruciaux tels que la manutention des bagages alors que la compagnie aérienne tente de lutter contre le chaos qui s’abat sur bon nombre de ses concurrents dans le monde.

Dans le cadre du programme, rapporté pour la première fois par le journal australien, jusqu’à 200 membres du personnel de direction et de bureau trieraient et scanneraient les sacs, et conduiraient également des remorqueurs – les véhicules qui remorquent les bagages entre les terminaux et les avions.

Les redéploiements seraient jusqu’à cinq jours par semaine pendant trois mois, selon une note au personnel du directeur de l’exploitation Colin Hughes.

La note, citée dans un rapport du radiodiffuseur australien SBS, indique que la compagnie aérienne recherche des manifestations d’intérêt pour le programme.

“Les personnes qui répondent à l’EOI seront formées et inscrites dans l’environnement de rampe des aéroports de Sydney et de Melbourne”, a-t-il déclaré.

“Ces personnes soutiendront nos partenaires d’assistance en escale, qui gèrent l’opération Qantas, sur une période de trois mois à partir de la mi-août.”

Un porte-parole de Qantas a déclaré à 9news.com.au: “Nous avons clairement indiqué que nos performances opérationnelles ne répondaient pas aux attentes de nos clients ou aux normes que nous attendons de nous-mêmes – et que nous avons tout mis en œuvre pour améliorer notre performance.

“Comme nous l’avons fait par le passé pendant les périodes de pointe, environ 200 employés du siège social ont aidé dans les aéroports pendant les périodes de pointe depuis Pâques.

“Alors que nous gérons les impacts d’une saison grippale record et des cas de COVID en cours associés au marché du travail le plus tendu depuis des décennies, nous poursuivons cette planification d’urgence dans toutes nos opérations aéroportuaires pour les trois prochains mois.”

Le mois dernier, le transporteur australien est sorti du top cinq du classement des meilleures compagnies aériennes du monde.

Comme beaucoup de ses concurrents, il a été secoué par une vague de colère des clients après des annulations de vols, de longues files d’attente à l’enregistrement, des bagages mal acheminés et de longues attentes pour contacter les centres d’appels.

La compagnie aérienne a reçu près de 2 milliards de dollars (1,15 milliard de livres sterling) de soutien gouvernemental pendant la pandémie de COVID-19, mais elle a également licencié 1 700 bagagistes et externalisé le service à des sous-traitants.

Cette décision a été jugée illégale par la Cour fédérale australienne mais, face à une grosse facture d’indemnisation, Qantas a déclaré qu’elle contesterait cela.