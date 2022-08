Les dirigeants de Peacock répondent aux questions sur le contenu de la Premier League

Suite à notre article sur les améliorations apportées à l’expérience de visionnage de la Premier League sur Peacock, nous en avons profité pour poser aux dirigeants de Peacock les questions qui sont importantes pour vous, les lecteurs.

Trouver l’équilibre entre USA Network et Peacock

Lentement, le nombre de matchs de Premier League diffusés via Peacock a augmenté au fil des saisons. Lorsque NBC Sports avait un produit appelé Premier League Pass, c’était 140 matchs par an. Plus récemment, c’était 175. Ensuite, cette saison, c’est 180 matchs. Nous avons demandé comment NBCUniversal trouve l’équilibre entre la diffusion de jeux sur la télévision linéaire par rapport à Peacock Premium, et si ce nombre de 180 pourrait augmenter davantage à l’avenir.

“Je ne pense pas que nous soyons précieux sur les 175 ou 180 exacts”, a déclaré Rick Cordella, directeur de la commercialisation de Peacock. «Cela dépend de la façon dont le calendrier tombe parfois. Chaque année a été différente. COVID et les Jeux olympiques de l’année dernière ont un peu changé les choses. Cette année avec la Coupe du monde en novembre va un peu changer les choses. C’est plus une sorte d’environnement macro. Pas ‘comment pouvons-nous atteindre 180 ou 175.’

“Chaque semaine, en travaillant avec l’équipe de NBC Sports, nous faisons des choix plus difficiles quant à la destination des jeux, qu’il s’agisse de maximiser l’audience ou l’économie de l’entreprise.”

Les résultats de satisfaction client de Peacock Premium

“Lorsque nous avons lancé la Premier League sur Peacock pour la première fois, il y a eu un certain recul pour avoir un SVOD (service vidéo par abonnement) même vers le [NBC Sports] Jours d’or.

“Nous réalisons des sondages auprès des consommateurs, et les sondages auprès des fans de Premier League sont les plus élevés qu’ils aient jamais été – même plus élevés que le client moyen sur Peacock. Nous sommes vraiment satisfaits des retours que nous recevons. »

Les dirigeants de Peacock répondent aux questions sur la chaîne de télévision PL

L’une des caractéristiques de Peacock qui est l’une des préférées des fans de football est la chaîne de télévision Premier League.

Cette saison, jusqu’à présent, l’un des points de discorde a été le manque de disponibilité de la programmation à la demande de celle-ci. Nous avons interrogé les dirigeants de Peacock pour savoir quelle en est la situation.

«C’est un peu une situation de poule et d’œuf avec ceux-là. Cela prend un peu de ressources pour les couper et les mettre en VOD (vidéo à la demande), alors nous essayons de prendre quelles sont les émissions les plus populaires et de les mettre en VOD. D’autres, nous les laissons passer comme un canal linéaire.

“Si les données suggèrent que les gens s’y intéressent, nous allons certainement y jeter un coup d’œil.”

Disponible en tant que chaîne diffusée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur Peacock, le programme de la chaîne de télévision Premier League propose une gamme d’émissions provenant directement de Premier League Productions au Royaume-Uni. L’émission Generation xG a été particulièrement appréciée par de nombreux fans de football cette saison.

Peacock devient un acteur majeur du sport

Lorsqu’on lui a demandé si la vision à long terme de Peacock pourrait changer à l’avenir, le sport est toujours un élément clé de la stratégie.

“Nous utilisons le sport comme catalyseur pour amener les gens dans l’écosystème”, a déclaré Cordella. « Le sport est un contenu assez collant. La Premier League a été un point d’ancrage pour notre service. Depuis le premier jour, nous avons eu des matchs de Premier League le jour de notre lancement, donc cela a été extrêmement important pour nous.

“Nous [just] a annoncé l’accord Big 10, donc le football et le basket-ball Big 10 arrivent [to Peacock]. Vous avez mentionné la WWE, mais nous [also] avoir beaucoup de golf. US Open, The Open Championship – heures exclusives de ces deux grands événements. L’Open de France. Sunday Night Football et la diffusion simultanée de NBC. Nous avons un jeu NFL exclusif en 2023.

“Donc, le sport représente une assez grande partie de notre contenu.”