Les dirigeants de Marvel avaient « beaucoup de peur » à propos de « Black Panther »

Lupita Nyong’o dit qu’il y avait une « peur » parmi les dirigeants de Marvel concernant la sortie de « Black Panther ».

L’acteur oscarisé a déclaré lors d’un événement du BFI London Film Festival (via Le journaliste hollywoodien) que les dirigeants de Marvel avaient « beaucoup de craintes » quant à la manière dont le film de super-héros de 2018 arriverait au box-office. « Black Panther » est devenu un film à succès et a déclenché un mouvement culturel. Il a remporté des Oscars et a donné lieu à une suite.

« Il y avait beaucoup de peur, certainement de la part des dirigeants », a déclaré Nyong’o. « Marvel tremblait un peu dans ses bottes ! »

Elle a ajouté : « Nous l’étions aussi parce que nous étions comme si nous ne pouvions faire ça qu’une seule fois. Et nous devons le faire correctement.

Selon la star de « Wild Robot », « Black Panther » « a totalement brisé le mythe selon lequel Black ne vend pas ».

Et cela s’est fait : « Black Panther » a rapporté plus de 1,3 milliard de dollars au box-office mondial. (Sa suite de 2022 « Black Panther : Wakanda Forever » a rapporté environ 860 millions de dollars.)

Alors Marvel a sûrement surmonté sa « peur », comme le dit Lyong’o, n’est-ce pas ? Pas selon Jodie Turner-Smith, la star de la série télévisée « The Acolyte » de Marvel.

Turner-Smith a récemment critiqué les dirigeants de Disney pour être restés maman, affirmant qu’elle et sa co-star Amandla Stenberg ont été soumises à « un sectarisme hyper-conservateur et au vitriol, des préjugés, de la haine et un langage haineux ».

« Ils doivent arrêter de faire ce truc où ils ne disent rien alors que les gens sont inondés de racisme et de conneries sur Internet », a déclaré Turner-Smith. Glamour Royaume-Uni. « Ce n’est tout simplement pas juste de ne rien dire. C’est vraiment injuste.

Elle a poursuivi : « Ce serait bien si les gens qui ont tout l’argent montraient leur soutien et mettaient les pieds à terre. Dire que c’est inacceptable : « Vous n’êtes pas un fan si vous faites cela. » Faites une très grande déclaration et voyez si de l’argent part. Je vous parie que non, car les personnes de couleur, et en particulier les Noirs, représentent un pourcentage très important du pouvoir d’achat. Ils trouveront peut-être que c’est en fait plus lucratif pour eux, mais tout le monde utilise « réveillé » comme si c’était un gros mot. Nous allons y arriver à un moment donné, à ce point où les gens cesseront d’avoir un bâton en l’air. [ass] sur les personnes de couleur faisant partie d’IP créées par des Blancs. Tu sais pourquoi ? Parce que nous n’arrêterons jamais de participer.