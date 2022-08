Les dirigeants de l’Ukraine, de la Turquie et de l’ONU se rencontreront jeudi à Lviv

Commentez cette histoire Commentaire

NATIONS UNIES – Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy rencontre jeudi le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres et le président turc Recep Tayyip Erdogan pour examiner l’accord autorisant l’expédition de céréales ukrainiennes vers les marchés mondiaux afin d’aider à atténuer la crise mondiale des céréales et discuter des moyens diplomatiques d’y mettre fin la guerre de six mois.

Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré mardi aux journalistes qu’il ne doutait pas que les trois dirigeants discuteront également de la situation à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia sous contrôle russe, où la Russie et l’Ukraine se sont mutuellement accusées de bombardements.

Dujarric a déclaré qu’ils parleraient également probablement d’une mission d’enquête de l’ONU pour enquêter sur les meurtres à la prison d’Olenivka dans une région séparatiste de l’est de l’Ukraine que les nations belligérantes s’accusent d’avoir commises.

La réunion dans la ville occidentale de Lviv, non loin de la frontière polonaise, intervient après la signature d’un accord international à Istanbul le 22 juillet ouvrant la voie à l’Ukraine pour exporter 22 millions de tonnes de maïs et d’autres céréales bloquées dans ses ports de la mer Noire. et dans des silos depuis que la Russie a envahi le pays le 14 février. Un mémorandum séparé entre la Russie et l’ONU signé le même jour visait à éliminer les obstacles à ses expéditions de nourriture et d’engrais vers les marchés mondiaux.

Le bureau d’Erdoğan a confirmé que son chef se rendrait à Lviv jeudi pour rencontrer Zelenskyy et Guterres afin de discuter de l’accord sur les céréales ainsi que des moyens de mettre fin à la guerre par des moyens diplomatiques.

Guterres a d’abord proposé l’accord sur les céréales au président russe Vladimir Poutine et à l’ukrainien Zelenskyy lors de réunions séparées à Moscou et à Kyiv fin avril. Dujarric, de l’ONU, a déclaré que le voyage du secrétaire général en Ukraine était “une chance pour lui de voir de première main les résultats d’une initiative… qui est d’une importance cruciale pour des centaines de millions de personnes”.

Après la réunion à trois et les probables pourparlers bilatéraux entre Erdogan et Guterres, le chef de l’ONU se rendra vendredi à Odessa, l’un des trois ports ukrainiens opérant actuellement pour expédier du grain, a déclaré Dujarric. Il se rendra ensuite à Istanbul samedi pour visiter le centre de coordination du transport maritime en mer Noire, qui comprend les quatre parties à l’accord – l’Ukraine, la Russie, la Turquie et les Nations Unies.

La Russie n’a pas été invitée par Zelensky à la réunion de Lviv.

Dujarric a déclaré que le secrétaire général avait eu “une très bonne conversation” lundi avec le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, qui a évoqué les expéditions de céréales en provenance d’Ukraine et de Russie.

Au cours de l’appel téléphonique, Guterres et Choïgou ont également discuté “des conditions des opérations de sécurité de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia” et d’une mission d’enquête à la prison d’Olenivka, a déclaré Dujarric.

La guerre et l’arrêt de toutes les expéditions de céréales ukrainiennes et de la plupart des expéditions russes de céréales et d’engrais ont considérablement aggravé la crise alimentaire mondiale, car les deux pays sont les principaux fournisseurs des marchés mondiaux.

Les pays en développement ont été particulièrement touchés par les pénuries d’approvisionnement et les prix élevés. Même si les navires quittent maintenant la Russie et l’Ukraine et que certains prix ont baissé, la crise alimentaire n’est pas terminée.