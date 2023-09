Les chefs du football européen chercheront à apaiser les divergences sur la fin de l’interdiction générale des équipes russes en soulignant comment le gouvernement ukrainien a mis fin à son opposition pure et simple à ce que ses athlètes concourent contre des Russes apparaissant comme neutres, selon Sky News.

Le projet inattendu visant à permettre aux équipes de moins de 17 ans de jouer à nouveau mettrait fin à l’exil total du football russe imposé lorsque Vladimir Poutine a lancé l’invasion de la Russie. Ukraine en février 2022.

La décision de l’UEFA cette semaine a suscité l’indignation de certaines nations européennes, dont l’Angleterre et l’Ukraine. menace de boycotter les matches contre Russie.

Mais à l’intérieur UEFA on croit qu’il y a des incohérences au sein de l’opposition.

Sky News a déjà révélé dissidence lors de la réunion privée du comité exécutif de l’UEFA avec trois des cinq vice-présidents de l’instance dirigeante qui se seraient opposés à la motion et leur président, Aleksander Ceferin.

Des sources ont déclaré que les voix opposées – y compris l’ancien directeur général de Manchester United, David Gill – étaient autorisées alors que le comité de 20 personnes prenait la décision d’ouvrir la voie à la participation des équipes nationales masculines et féminines de Russie aux qualifications pour les Championnats d’Europe des moins de 17 ans à partir du prochain mois.

Cela a conduit la Fédération de football à annoncer que l’Angleterre refuserait de jouer contre des équipes russes – une position soutenue par le gouvernement britannique en tant que l’un des alliés les plus proches de l’Ukraine.

Les dirigeants du football ukrainien ont écrit jeudi aux associations nationales de toute l’Europe pour les exhorter à boycotter tous les matches contre les Russes en tant qu’équipe théoriquement neutre.

Mais les dirigeants de l’UEFA auraient signalé en privé aux responsables du football les incohérences de leur opposition au retour de la Russie dans les championnats de jeunes.

Ils soulignent comment le ministère ukrainien des Sports a assoupli sa position en juillet, mettant ainsi fin à l’interdiction faite aux athlètes de participer à la plupart des événements auxquels participaient des Russes.

La décision de l’UEFA a mis en lumière des compétitions de jeunes qui manquent généralement de visibilité – sans contrats télévisés majeurs ni récompenses financières.

L’UEFA est en train d’élaborer des conditions d’entrée qui garantiraient que les enfants ne soient plus punis pour les actions des adultes tant que le drapeau russe et les couleurs nationales ne sont pas utilisés.

La situation tendue pourrait être apaisée si cela n’est pas réalisé à temps pour que la Russie puisse se qualifier le mois prochain pour l’Euro U17.

Animatrice d’événements féminins Suède a déclaré qu’il s’opposerait à ce qu’une équipe russe qualifiée soit autorisée à entrer dans le pays en mai prochain pour jouer.

Mais Sky News avait précédemment rapporté que le vice-président le plus haut placé de l’UEFA, l’ancien président de la fédération suédoise Karl-Erik Nilsson, ne s’était pas joint au groupe des abstentions lors du vote et avait voté pour le retour partiel des équipes russes.

M. Nilsson a déclaré vendredi au média suédois Fotbollskanalen qu’il n’avait pas « reconnu » la « description » de son rôle dans la décision de Sky, sans pour autant nier comment il avait voté ni commenter directement cela.

Il a déclaré que l’interdiction des équipes seniors russes resterait en vigueur tant que la guerre se poursuivrait – reflétant la position de l’UEFA avancée par M. Ceferin.

Les principaux adversaires de la réunion étaient M. Gill, ainsi que l’officielle galloise Laura McAllister et l’ancien président de la fédération polonaise et joueur et manager de la Coupe du monde Zbigniew Boniek.

L’UEFA a refusé de commenter les discussions privées.

Il n’y a eu aucune réponse de la part du gouvernement ukrainien ou de la fédération de football.