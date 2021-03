Elle a déclaré que l’Europe était au début d’une troisième vague et que bien que les taux de mortalité soient plus bas, cela souligne l’importance d’un programme de vaccination rapide et rapide. Von der Leyen a déclaré que 88 millions de doses avaient été délivrées en Europe et 62 millions de doses avaient été administrées.

