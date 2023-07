Les dirigeants de l’UE s’engagent à nouveau à soutenir l’Ukraine alors qu’eux-mêmes et l’OTAN voient des divisions émerger en Russie

BRUXELLES (AP) – Le chef de l’OTAN Jens Stoltenberg et le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy ont occupé le devant de la scène lors d’un sommet de l’Union européenne, soulignant l’importance que les 27 dirigeants de l’UE attachent à la protection de leur flanc oriental contre l’agression russe et au renforcement des capacités de défense de l’Ukraine.

Dans un communiqué publié tôt vendredi après la fin de la réunion, les dirigeants ont réaffirmé leur volonté « de fournir un soutien militaire durable à l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra ».

Zelenskyy s’est adressé au rassemblement par liaison vidéo et Stoltenberg a assisté à un déjeuner matinal pour les dirigeants. Mais la plus grande place à la table était réservée à quelque chose qui n’est pas officiellement à l’ordre du jour : les retombées de la stupéfiante mutinerie du week-end en Russie et son impact sur le régime du président Vladimir Poutine.

« La mutinerie que nous avons vue ce week-end démontre qu’il y a des fissures et des divisions au sein du système russe. Dans le même temps, il est important de souligner qu’il s’agit de questions internes à la Russie », a déclaré Stoltenberg.

Zelenskyy a été plus direct et a répliqué à ceux qui prétendent qu’un Poutine blessé le rendrait plus imprévisible et dangereux.

« Nous voyons leur faiblesse, dont nous avons tant besoin », a-t-il déclaré par liaison vidéo. « Plus la Russie est faible, et plus ses patrons craignent les mutineries et les soulèvements, plus ils craindront de nous irriter. La faiblesse de la Russie la rendra sûre pour les autres », a-t-il déclaré.

Les dirigeants de l’UE ont certainement convenu que Poutine avait subi un coup dur.

Le président Gitanas Nauseda de Lituanie, l’un des nombreux pays de l’UE limitrophes de la Russie, a insisté sur le fait que c’était une raison de plus pour adopter une position ferme envers Poutine.

Certains disent « qu’un Poutine fort est moins dangereux qu’un Poutine faible. Je ne suis pas d’accord avec ça. Nous devons aller de l’avant et être décisifs, car c’est maintenant un moment crucial de l’histoire », a déclaré Nauseda.

« Cela a montré de profondes fissures dans le système de Poutine. Cette mutinerie du week-end dernier aura également des répliques que nous verrons », a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Des responsables de plusieurs États membres et institutions de l’UE ont déclaré que le chaos et l’instabilité créés par la rébellion obligeraient non seulement l’UE à doubler son soutien à l’Ukraine en s’engageant à fournir davantage de munitions, mais également à garantir que les combats et la violence ne débordent pas sur le bloc. lui-même.

« Il n’y a pas de place pour l’hésitation », a déclaré le Premier ministre estonien Kaja Kallas. « Nous devons continuer à augmenter le prix de l’agression russe. »

Dans leur déclaration, les dirigeants ont déclaré qu’ils « se tiennent prêts à contribuer, avec leurs partenaires, aux futurs engagements de sécurité envers l’Ukraine, qui aideront l’Ukraine à se défendre à long terme, à dissuader les actes d’agression et à résister aux efforts de déstabilisation ».

La plupart des pays de l’UE sont également membres de l’OTAN et, lors du sommet de l’alliance des 11 et 12 juillet, ils chercheront à offrir à l’Ukraine davantage de garanties de sécurité, s’ils s’arrêtent avant l’adhésion à part entière à l’OTAN.

L’UE et ses pays membres ont déjà fourni une aide estimée à 75 milliards d’euros (82 milliards de dollars) à la fois pour renforcer les stocks militaires de l’Ukraine et pour s’assurer que l’économie en difficulté du pays reste à flot.

Les dirigeants ont examiné de près l’utilisation des avoirs gelés de la Russie – estimés à quelque 200 milliards d’euros (217 milliards de dollars) – à cette fin, et ont demandé à la commission et à l’unité de politique étrangère de travailler sur la meilleure façon d’y parvenir, en coordination avec des partenaires internationaux désireux de faire de même.

Plusieurs pays craignent que le fondement juridique de cette décision soit encore trop fragile et la Banque centrale européenne a averti que la confiscation de ces actifs ou des bénéfices qui en découlent pourrait constituer un risque sérieux pour la réputation de l’euro. Les responsables ont déclaré que certains pays souhaitaient imposer une taxe supplémentaire sur les bénéfices exceptionnels à utiliser pour la reconstruction de l’Ukraine.

« C’est comme un fruit à portée de main », a déclaré Karins à propos des actifs russes gelés. « Nous devons trouver une base juridique à utiliser, les mobiliser pour aider la Russie à payer les dommages qu’elle cause. »

___

Lorne Cook a contribué à ce rapport

Raf Casert, Associated Press