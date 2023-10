Les dirigeants de l’UE se réuniront alors que le bloc lutte pour un message commun sur la guerre entre Israël et le Hamas | Conflit israélo-palestinien Actualités

Les dirigeants de l’Union européenne devraient se réunir pour décider d’un message commun sur la guerre en cours entre Israël et le Hamas, après des jours de messages contradictoires.

Lors de la vidéoconférence d’urgence de mardi, les dirigeants de l’UE discuteront de leur réponse au conflit après des messages confus et parfois contradictoires qui ont accru les tensions au sein du bloc.

« Il est de la plus haute importance que le Conseil européen (…) définisse notre position commune et établisse une ligne d’action claire et unifiée qui reflète la complexité de la situation », a déclaré le président du Conseil européen, Charles Michel, dans une lettre invitant les dirigeants à assister à la réunion.

Ursula von der Leyen, la chef de la Commission européenne, s’est rendue en Israël vendredi pour dire au Premier ministre Benjamin Netanyahu qu’Israël avait le soutien de l’Europe, une décision qui a suscité des réactions négatives pour avoir semblé parler au nom du bloc dans son ensemble.

« Les affaires étrangères sont l’affaire des États membres, c’est l’affaire des [European] Conseil », a déclaré l’agence de presse AFP citant un responsable européen anonyme.

Von der Leyen a également été critiquée pour ne pas avoir déclaré que l’UE s’attend à ce qu’Israël respecte le droit international humanitaire dans sa réponse aux attaques du Hamas du 7 octobre, comme l’ont fait d’autres dirigeants de l’UE.

Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a déclaré la semaine dernière que le siège de Gaza par Israël « est contraire au droit international », à l’issue d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE.

Oliver Varhelyi, le commissaire chargé des relations avec les pays voisins de l’UE, a également été critiqué la semaine dernière pour avoir annoncé seul qu’un versement de l’aide au développement de l’UE aux Palestiniens avait été gelé.

Les responsables ont ensuite précisé que les projets de développement dans les territoires palestiniens pourraient « devoir être ajustés », mais que l’aide humanitaire ne serait pas affectée.

Von der Leyen a déclaré lundi que l’UE triplerait ses efforts humanitaires aide aux Palestiniens à 75 millions d’euros (79 millions de dollars).

Les Palestiniens de Gaza ont besoin d’une aide humanitaire. Ils ne peuvent pas payer le prix de la barbarie du Hamas. En plus de tripler l’aide humanitaire destinée aux civils de Gaza, nous organisons un pont aérien humanitaire de l’UE vers Gaza via l’Égypte. Avec les deux premiers vols cette semaine. – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 16 octobre 2023

Lors de leur réunion de mardi, les dirigeants de l’UE devraient discuter des moyens d’atténuer les conséquences de la guerre, dans un contexte de craintes d’une escalade régionale et d’une catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza.

Israël a placé Gaza sous blocus total et l’a bombardé avec des raids aériens sans précédent en représailles à l’attaque du Hamas, la plus meurtrière contre Israël depuis des décennies.

Les attaques israéliennes ont tué au moins 2 808 personnes et blessé plus de 10 000 autres dans l’enclave, selon des responsables palestiniens.