Les dirigeants de l’Union européenne se sont mis d’accord sur un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55% d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990. L’objectif précédent était une réduction d’au moins 40% d’ici 2030.

Vendredi matin, le président du Conseil européen, Charles Michel, a confirmé la nouvelle via Twitter, qualifiant l’Europe de « leader de la lutte contre le changement climatique ». Le nouvel objectif a été atteint lors d’un sommet qui s’est tenu à Bruxelles, en Belgique.

Ursula von der Leyen, qui est présidente de la Commission européenne, le bras exécutif de l’UE, a déclaré que l’objectif « nous met sur une voie claire vers la neutralité climatique en 2050 ».

L’adoption par l’UE de l’objectif de 55% précède un sommet sur l’ambition climatique ce week-end, qui sera co-organisé par les Nations unies, le Royaume-Uni et la France, en partenariat avec l’Italie et le Chili.

La semaine dernière, le gouvernement britannique a annoncé qu’il viserait une réduction des émissions d’au moins 68% d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Le Royaume-Uni a quitté l’UE en janvier 2020.

L’objectif révisé de l’UE pour 2030 nécessite désormais le feu vert du Parlement européen, un organe législatif directement élu qui a appelé à une réduction de 60% des émissions d’ici la fin de cette décennie.

Travail à faire?

Parmi ceux qui ont réagi à la nouvelle, il y avait Jytte Guteland, députée européenne et rapporteure du Parlement européen sur la loi européenne sur le climat.

« Il est important de ne pas se tromper en pensant qu’un objectif net de 55% est suffisant », a déclaré Guteland via Twitter vendredi. « J’ai un mandat fort de la part des élus du Parlement européen pour faire pression pour plus d’ambition climatique. J’ai l’intention de le faire lorsque nous nous rencontrerons et négocierons. »

Ailleurs, l’unité européenne de Greenpeace a déclaré que l’accord révélait «une réticence des gouvernements à suivre la science et à s’attaquer aux causes profondes de l’urgence climatique».

Sebastian Mang, conseiller en politique climatique de Greenpeace pour l’UE, a déclaré que les preuves montraient que l’accord n’était « qu’une petite amélioration des réductions d’émissions que l’UE devrait déjà réaliser ».

« Cela montre que la convenance politique prime sur la science du climat et que la plupart des politiciens ont encore peur de s’attaquer aux gros pollueurs », a-t-il ajouté.

Colin Roche, coordinateur de la justice climatique chez Friends of the Earth Europe, a déclaré que le nouvel objectif était « encore loin de la victoire dont le climat a besoin ».

Cette semaine marque le cinquième anniversaire de l’Accord de Paris sur le changement climatique, un accord historique qui vise à maintenir le réchauffement climatique « bien en dessous » de 2 degrés Celsius (35,6 degrés Fahrenheit) au-dessus des niveaux préindustriels et à « poursuivre les efforts » pour limiter la température monter à 1,5 degrés Celsius.

« Nos dirigeants doivent aller plus loin pour apporter la juste part de l’action mondiale de l’Europe pour réduire les émissions de carbone et respecter l’accord qu’ils ont conclu à Paris il y a cinq ans », a déclaré Roche, des Amis de la Terre Europe.

« Entre-temps, si ce nouvel objectif doit être significatif, les nouvelles dépenses d’infrastructure prévues par l’UE doivent maintenant supprimer tous les combustibles fossiles. »