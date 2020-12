Les dirigeants européens ont convenu jeudi soir d’ouvrir la voie à des sanctions contre la Turquie pour ses forages illégaux au large des côtes grecques et chypriotes en Méditerranée orientale, selon une décision publiée vendredi matin à la suite du sommet des dirigeants de l’UE27 à Bruxelles.

Le texte final des conclusions du sommet, qui pourrait pénaliser les individus et les entreprises impliqués dans les activités d’exploration gazière dans la région avec des interdictions de voyage et des gels d’actifs dans l’UE, a rendu amer Athènes, qui réclamait des mesures plus sévères susceptibles d’avoir un impact grave sur l’économie turque, y compris embargo sur les armes ou tarifs commerciaux.

Avant la réunion, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a déclaré que la crédibilité de l’UE était «en jeu», rappelant que ses homologues avaient promis des conséquences lors du sommet d’octobre, si Ankara continuait ses provocations.

Cependant, toute mesure plus dure contre Ankara devra attendre le prochain sommet de l’UE, prévu en mars, alors que les dirigeants de l’UE ont chargé le haut diplomate du bloc, Josep Borrell et la Commission, de préparer un rapport sur l’état des lieux concernant l’UE-Turquie. relations politiques, économiques et commerciales et avec «des instruments et des options sur la façon de procéder».

Celles-ci pourraient inclure l’extension du champ d’application des listes de mesures restrictives, qui sont déjà en place depuis 2019, mais n’incluent jusqu’à présent que deux membres de la société publique turque Turkish Petroleum Corporation (TPAO).

Après avoir donné à la Turquie trois mois supplémentaires pour reconsidérer sa position, les dirigeants de l’UE ont également exhorté le pays à désamorcer les tensions dans la région, dans le but de permettre une reprise rapide et une poursuite «en douceur» des pourparlers exploratoires directs avec Athènes, qui ont gelé après que la Turquie a envoyé son navire de recherche Oruc Reis sur le plateau continental grec. Dans l’intervalle, le président turc Recep Tayyip Erdogan a accusé Athènes de «constamment» éviter le dialogue avec Ankara et de mener une politique de lobbying.

La question de la ville côtière abandonnée de Varosha à Chypre a également été incluse dans les conclusions du sommet, les chefs d’État et de gouvernement de l’UE condamnant les mesures «unilatérales» de la Turquie et réitérant leur soutien au règlement global de l’énigme chypriote sur la base du Solution soutenue par l’ONU pour une fédération bicommunautaire et bi-zonale avec un seul statut juridique international.

Depuis que les tensions se sont intensifiées entre les trois pays, l’UE a adopté une approche de la carotte et du bâton face aux provocations de la Turquie; tout en menaçant Ankara de restrictions économiques, ils ont également offert des avantages commerciaux et douaniers en signe de bonne volonté dans les relations UE-Turquie, si elle arrête ses activités en Méditerranée orientale. L’offre a été réitérée dans les conclusions du Conseil de l’UE, qui ont souligné l’importance de maintenir ouvertes les voies de communication entre l’UE et la Turquie.