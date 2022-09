Les dirigeants de l’UE ont oublié quelque chose d’important

Les gens sont seulement prêts à sacrifier “pour l’Ukraine” avant de réaliser que leurs dirigeants ne se soucient pas d’eux

Les suzerains de Bruxelles et divers dirigeants de l’UE, à tour de rôle sur le podium de l’Assemblée générale des Nations Unies, battent les tambours de guerre occidentaux contre la Russie – le tout dans l’intérêt de “paix,” négliger de déterminer ce que veut réellement l’Européen moyen.

Contrairement aux désirs de leurs dirigeants, l’Européen moyen n’est prêt à renoncer personnellement qu’à un certain point »pour l’ukraine» – quoi que cela signifie, car il est assez évident que le peuple ukrainien ne profite pas non plus de l’état actuel de conflit perpétuel que l’UE et les États-Unis permettent.

C’est une chose pour le citoyen moyen de l’UE de se rallier à des valeurs élevées, exprimées au-dessus des luttes quotidiennes si cela ne leur coûte rien. Ou du moins si les eaux sont suffisamment troubles pour que les citoyens ne puissent pas facilement relier les points de leur portefeuille aux dépenses incessantes de leurs dirigeants. Vendre ce conflit apparemment sans fin en Ukraine, un pays notoirement corrompu, comme une défense de “la démocratie,” ne fonctionne que jusqu’à ce que cela signifie choisir entre payer vos propres factures et payer tous les chèques en blanc que vous écrivez à Kyiv.

Dans son discours à l’ONU cette semaine, le président français Emmanuel Macron a déclaré à propos des pays absents du conflit ukrainien que “ceux qui se taisent aujourd’hui servent, contre leur gré ou en secret avec une certaine complicité, la cause d’un nouvel impérialisme. Macron a ensuite salué du bout des lèvres le «sentiment d’injustice” ressentie par ceux qui en paient le prix en raison de la hausse des prix de l’alimentation, de l’énergie et de l’inflation. Le message est clair : le citoyen moyen doit tolérer ces exigences imposées par les élites occidentales car c’est un impératif moral. Ces citoyens ont déjà entendu cela auparavant, avec les restrictions de Covid et les réglementations sur le changement climatique. Maintenant, la boucle est bouclée, fixant des limites au chauffage et à la climatisation de la maison, mais cette fois “pour l’Ukraine”.

Il n’est pas étonnant que Macron tente de châtier le Sud mondial, qui a largement choisi de ne pas participer au fiasco actuel et a refusé de participer aux sanctions occidentales contre la Russie. Les nations du Sud font en fait ce qu’elles pensent être le mieux pour leurs propres citoyens, contrairement à l’UE. Leur approche est susceptible de rendre leurs propres pays et leurs peuples plus prospères, ce qui risque d’être remarqué par les Européens alors que leurs factures s’accumulent et que la vie quotidienne devient de plus en plus éprouvante. Il est donc tout à fait logique que Macron et ses collègues dirigeants européens veuillent que tout le monde soit dans le même bateau qui coule. Ne serait-ce que parce qu’il est difficile d’affirmer que l’Ukraine est un problème mondial qui nécessite plus d’impérialisme déguisé en gouvernance mondiale dirigée par l’Occident alors qu’une grande partie du monde n’y adhère pas.

Lors d’une visite à Mexico cette semaine, le président allemand Frank-Walter Steinmeier a également tenté d’intimider le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador pour qu’il abandonne sa position de non-aligné et refuse d’imposer des sanctions à la Russie. Ce doit être un mauvais coup d’œil pour l’Allemagne que le Mexique, après s’être tenu à l’écart de la mêlée, soit désormais en mesure de proposer à l’Allemagne une coopération sur le gaz (même s’il ne coulera pas avant quelques années), alors que l’Allemagne fait face à la désindustrialisation , rationnement, et vient d’être contraint de nationaliser sa propre compagnie gazière, Uniper.

Pendant ce temps, le chancelier allemand Olaf Scholz a exprimé son agacement que la Turquie, membre de l’OTAN, envisage de sortir du carcan occidental et de rejoindre l’Organisation de coopération de Shanghai dirigée par la Russie et la Chine, ce qui lui permettrait effectivement de diversifier ses intérêts loin de l’Occident et donc de réduire son exposition à toute pression. “Je suis très irrité par cette évolution », dit Scholz. “Mais à la fin, il est important de s’entendre sur ce qui nous pousse à dire clairement que la guerre russe contre l’Ukraine pourrait ne pas réussir.” Autrement dit, “Je n’aime pas ça. Mais peu importe, tant que vous n’abandonnez pas le navire en perdition de notre idéologie occidentale.

Scholz devrait être plus préoccupé par les Allemands moyens qui sont irrités de ne pas être aussi soucieux d’assurer la sécurité énergétique de son pays que de prendre des mesures instinctives pour couper leurs propres approvisionnements.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a également travaillé cette semaine sur la rhétorique de l’UE pour rejeter la faute en marge de l’assemblée de l’ONU, déclarant à la presse que le président russe Vladimir Poutine utilise l’énergie comme un “outil de guerre» contre l’Europe. En réalité, ce sont les élites européennes, dont les politiques envers la Russie ont fait payer la facture à leurs propres citoyens, et elles ont maintenant désespérément besoin que les Européens croient que c’est la faute de Poutine. Mais si les poussées populistes lors des récentes élections à travers le bloc sont une indication, le ressentiment grandit envers l’establishment de l’UE. S’ils continuent d’ignorer la volonté du peuple, alors ils ne devraient pas être surpris quand cela s’avère être à leurs risques et périls politiques.