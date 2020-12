Boris Johnson et Ursula von der Leyen sont sous pression pour trouver un accord qui échappe aux négociateurs depuis mars. – Reuters

Les dirigeants de l’UE ordonneront à la Commission européenne de lancer des plans d’urgence sans accord commercial sur le Brexit lors de leur sommet de jeudi, si les pourparlers entre Boris Johnson et Ursula von der Leyen échouent cette semaine à Bruxelles.

Le Premier ministre et le président de la commission se réuniront cette semaine dans la capitale belge pour tenter de trouver une solution politique aux problèmes qui ont bloqué les négociations UE-Royaume-Uni pendant une grande partie de cette année.

Michel Barnier a averti qu’un accord devait être trouvé sur les questions critiques de la pêche, les garanties de règles du jeu équitables et l’application de l’accord, d’ici mercredi pour empêcher le Royaume-Uni de partir aux conditions de l’OMC.

Après avoir rencontré David Frost, le négociateur britannique, ce matin pour discuter des plans des pourparlers, M. Barnier a déclaré: « À ce stade, plus que jamais, le Brexit est une école de patience – voire une université de patience. »

Les dirigeants pourraient soutenir un accord négocié lors du Conseil européen de jeudi, déclenchant un processus de ratification accéléré pour dépasser le délai de fin d’année sans accord.

Des sources diplomatiques de l’UE ont déclaré que s’il n’y avait pas de percée, les chefs d’État et de gouvernement insisteraient pour que la commission présente la législation pour atténuer le pire impact de l’absence d’accord.

Un diplomate de l’UE a déclaré: «Nous devons être prêts à tous les résultats des négociations sur le Brexit, y compris à un non-accord. Les États membres s’attendent à ce que la commission présente rapidement les mesures d’urgence nécessaires sans accord. »

Un haut diplomate de l’UE a confirmé que la planification d’urgence figurera probablement au Conseil européen de jeudi, bien que le Brexit n’ait pas encore été inscrit à l’ordre du jour du sommet.

Les plans sont censés se concentrer sur des domaines tels que le fret et l’aviation, qui seront gravement perturbés si le Royaume-Uni quitte la période de transition du Brexit à la fin de l’année sans accord.

Les plans d’urgence seront unilatéraux et temporaires et conçus pour protéger les intérêts de l’UE. Ils ne seront pas négociés au préalable avec les Britanniques et ne doivent pas être confondus avec les «mini-deals» que certains politiciens britanniques ont prédit.

L’histoire continue

La commission a jusqu’à présent résisté aux demandes de certains États membres de faire avancer les plans de peur de perturber les négociations délicatement préparées avec la Grande-Bretagne, bien qu’il y ait moins de huit semaines avant la date limite de non-accord.

Même si M. Johnson et Mme von der Leyen parviennent à un accord, la France a menacé de mettre son veto à l’accord si elle ne respectait pas ses lignes rouges en matière de pêche et les garanties de conditions de concurrence équitables.

Clément Beaune, ministre français de l’Europe, a déclaré: «Nous ne sacrifierons pas nos pêcheries et nos pêcheurs. Et les Britanniques le savent.

«Si nous voyons que l’accord est pire que de ne pas avoir d’accord, nous n’hésiterons pas, comme tous les autres pays le peuvent, à le rejeter.

Il a ajouté: «Nous avons encore du temps pour les négociations. Au moins quelques jours. Après cela, nous devons être clairs envers nos entreprises, nos pêcheurs… et dire oui ou non, accord ou non.

Michael Roth, le ministre allemand de l’Europe, a déclaré que l’UE voulait un accord mais « pas à n’importe quel prix » et a exhorté M. Johnson à se préparer à un compromis dans ses discussions avec Mme von der Leyen.

«Ce dont nous avons besoin, c’est de la volonté politique à Londres. Laissez-moi être très clair. Notre future relation est basée sur la confiance et la confiance. C’est précisément cette confiance qui est en jeu dans nos négociations en ce moment », a-t-il déclaré avant de présider une réunion virtuelle des ministres européens pour préparer le sommet de jeudi.

« La question est, est-ce que Boris Johnson vient à Bruxelles pour montrer aux gens qu’il a récupéré des choses en personne, ou qu’il a vraiment tout essayé? », A demandé une source diplomatique.

La source a déclaré qu’il pourrait y avoir une pression plus tôt pour les plans de non-accord lors de la réunion d’aujourd’hui des ministres européens de l’UE. La législation nécessaire a nécessité suffisamment de temps pour être approuvée par les gouvernements de l’UE et le Parlement européen, a déclaré la source.

Lundi, Simon Coveney, le ministre irlandais des Affaires étrangères, a averti que «l’humeur commençait à changer» vers la planification d’urgence car les États membres étaient «de plus en plus frustrés» par l’échec des deux derniers jours de pourparlers.

Des sources bruxelloises ont déclaré que l’accord commercial était en jeu. «Les diplomates savent mieux que de se mêler de choses dont ils devraient rester en dehors. Nous allumons donc une bougie à la place. a déclaré un autre haut diplomate européen.