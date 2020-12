L’accord commercial post-Brexit conclu la semaine dernière entre l’UE et le Royaume-Uni sera signé par les deux parties mercredi matin, a déclaré le Conseil de l’UE dans un communiqué, après avoir adopté la décision sur la signature de l’accord et son application provisoire comme du 1er janvier 2021.

La chef de la Commission, Ursula von der Leyen, ainsi que le président du Conseil Charles Michel signeront l’accord au nom de l’Union européenne, tandis que le Premier ministre britannique, Boris Johnson, signera pour le Royaume-Uni.

La signature du Accord de commerce et de coopération UE-Royaume-Uni qui définira les règles commerciales une fois que le Royaume-Uni quittera le marché unique et que l’union douanière précédera le vote du gouvernement britannique sur sa ratification.

Plus tôt dans la semaine, les ambassadeurs de l’UE dans l’UE27 ont unanimement donné le feu vert à l’accord, afin qu’il puisse s’appliquer à titre provisoire jusqu’à ce que les législateurs européens l’examinent et donnent leur accord plus tard en janvier.

Un scénario de non-accord verrait les deux parties échanger aux conditions prévues par l’Organisation mondiale du commerce (OMC).