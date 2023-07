Les dirigeants de l’UE et de l’Amérique latine organisent leur premier sommet en 8 ans dans l’espoir de raviver leurs relations

Les dirigeants de l’Union européenne et d’Amérique latine se sont délicatement étreints et blottis à l’ouverture de leur premier sommet de parents disparus depuis huit ans. La séance d’ouverture de lundi ne s’est pas transformée en une joyeuse réunion d’amis perdus depuis longtemps.

Les dirigeants d’Amérique latine et des Caraïbes ont apporté des récriminations centenaires sur le colonialisme et l’esclavage outre-Atlantique au siège de l’UE à Bruxelles, et ont ajouté des plaintes d’aujourd’hui selon lesquelles l’Europe ne sait toujours pas comment traiter les anciennes colonies comme des partenaires égaux au 21e siècle.

« La majeure partie de l’Europe a été, et est toujours, dans une écrasante majorité le bénéficiaire déséquilibré d’une relation dans laquelle notre Amérique latine et nos Caraïbes ont été et sont inégalement liées », a déclaré le Premier ministre de Saint-Vincent-et-les Grenadines, Ralph Gonsalves, qui détient le présidence de la Communauté des 33 États d’Amérique latine et des Caraïbes.

Les dirigeants européens ont reconnu à maintes reprises que l’exploitation de l’ancien était fondamentalement erronée, mais ont insisté sur le fait que les défis d’aujourd’hui ne peuvent être relevés efficacement que lorsque l’UE et les pays d’Amérique latine le font ensemble.

« Vous devez réaliser que dans le passé, nous ne décrochions pas le téléphone quand ils avaient des problèmes. Il y a donc une très grave irritation parmi un grand nombre de pays », a déclaré le Premier ministre néerlandais Mark Rutte. « Le fait que nous recevions cela en face maintenant est également la preuve que nous, en tant qu’Europe, avons parfois agi avec un peu d’arrogance. »

Le résultat a été que les accords commerciaux bloqués depuis longtemps – comme un énorme accord UE-Mercosur – ne seront probablement pas plus près d’une résolution lorsque les dirigeants concluront leur sommet mardi. Et malgré des semaines et des mois de préparation, une déclaration finale commune était toujours dans les limbes moins d’un jour avant la clôture de la réunion, mise en évidence par un différend sur l’opportunité d’inclure une condamnation de la guerre de la Russie en Ukraine.

S’il y avait quelque chose en évidence, c’était la confiance accrue de l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud, stimulée par une énorme injection de fonds de la Chine et la connaissance que leurs matières premières critiques deviendront de plus en plus vitales alors que l’UE cherche à mettre fin à une dépendance excessive à l’égard des ressources minérales rares de Pékin. ressources.

Leur dernière rencontre de ce type remonte à 2015, et depuis lors, la pandémie de COVID-19 et le départ de trois ans du Brésil du groupe CELAC de 33 nations avaient fait paraître l’océan Atlantique séparant les deux côtés plus large.

Ce point de vue n’a pas pu être dissipé malgré les promesses d’amitié et les engagements de l’UE à dépenser 51 milliards de dollars pour les partenariats au cours des quatre prochaines années.

Au lieu de cela, les divisions allant de la guerre de la Russie en Ukraine au commerce et à la déforestation ont donné du piment supplémentaire à une réunion qui sera considérée comme un succès simplement si les participants acceptent de se rencontrer plus fréquemment.

Les problèmes liés à l’inclusion d’une référence à la Russie dans la déclaration du sommet ont été particulièrement douloureux. L’UE réitère presque quotidiennement son soutien indéfectible à l’Ukraine. La CELAC compte des pays membres comme Cuba et le Venezuela dont les opinions sur la Russie contrastent avec à peu près tous les pays de l’UE et d’autres qui sont neutres dans la guerre et soulignent d’autres conflits mondiaux qui retiennent moins l’attention.

Alors que l’UE fait pression pour des mots forts sur la guerre, Gonsalves a déclaré que « ce sommet ne devrait pas devenir un autre champ de bataille inutile pour les discours sur cette question, qui a été et continue d’être abordée dans d’autres forums plus pertinents ».

Les Pays-Bas, avec la France, l’Espagne et le Portugal, sont des nations de l’UE ayant des liens avec les Amériques depuis des siècles et qui ont longtemps été basées sur l’exploitation coloniale et l’esclavage. Et même depuis que les nations ont arraché leur indépendance aux puissances européennes, le commerce a souvent été considéré comme une voie à sens unique dont les Européens ont avant tout profité.

Au 21e siècle, la Chine n’a cessé d’étendre son influence et son rayonnement commercial en Amérique latine, et l’UE reconnaît qu’elle a une bataille géostratégique entre les mains.

« Beaucoup d’entreprises européennes ont perdu du terrain », a déclaré Parsifal D’Sola, directeur exécutif du Centre d’enquêtes sino-latino-américaines.

Pourtant, on ne surestime pas l’influence de l’Europe en Amérique latine, surtout en ce qui concerne l’économie. Le commerce annuel entre les deux blocs a augmenté de 39 % au cours de la dernière décennie pour atteindre 369 milliards d’euros (414 milliards de dollars). Les investissements de l’UE dans la région se sont élevés à 693 milliards d’euros (777 milliards de dollars), soit une augmentation de 45 % au cours de la dernière décennie. L’UE a déjà conclu des accords commerciaux avec 27 des 33 pays de la CELAC.

C’est aussi pourquoi l’éléphant dans la pièce est l’énorme accord commercial UE-Mercosur entre le bloc de l’UE et le Brésil, l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay, qui a sombré pendant cinq ans juste avant la pleine ratification.

Débloquez cet accord et une prospérité partagée serait la récompense de toutes les personnes impliquées, a déclaré von der Leyen. « Tout cela est à portée de main si nous réussissons à faire franchir la ligne d’arrivée à l’accord du Mercosur et de l’UE. Notre ambition est de régler les différends restants dès que possible. »

Plusieurs pays de l’UE ont de puissants lobbies agricoles qui cherchent à tenir à distance la concurrence des pays producteurs de bœuf comme le Brésil et l’Argentine. Et après que le président brésilien Jair Bolsonaro a autorisé la déforestation en Amazonie à atteindre un sommet de 15 ans, les pays de l’UE ont insisté sur des normes environnementales plus strictes.

« La conclusion de l’accord Mercosur-Union européenne est une priorité et doit être fondée sur la confiance mutuelle, et non sur des menaces », a déclaré l’actuel président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva. « La défense des valeurs environnementales, que nous partageons tous, ne peut servir d’excuse au protectionnisme. »