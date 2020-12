Mais les ministres des Affaires étrangères de l’UE ont convenu cette semaine que le comportement de la Turquie ne s’était pas amélioré, et le sommet de jeudi sera une réunion « cruciale » pour les relations UE-Turquie.

« Ils ont tous estimé que nous n’avons pas assisté à un changement fondamental de direction », a déclaré aux journalistes Josep Borrell, chef de la politique étrangère de l’UE, après avoir présidé lundi une vidéoconférence entre les ministres. « La situation s’est détériorée à plusieurs égards. »

Les 27 pays de l’UE sont divisés sur la meilleure façon d’aborder la Turquie. La France et Chypre ont fait pression pour des mesures plus strictes telles que des sanctions économiques, mais d’autres pays craignent de saper davantage l’économie déjà ravagée du pays et de déstabiliser la région.

Pourtant, les diplomates européens craignent que «la crédibilité, les valeurs et les intérêts» du bloc ne soient en jeu. « Nous ne pouvons pas dire qu’il y a un problème en octobre et ne rien faire en décembre lorsque les choses ont empiré », a déclaré quelqu’un avant le sommet. Les délibérations étant en cours, il n’a pas été autorisé à parler du dossier.

Mercredi, le président turc Recep Tayyip Erdogan a rejeté la menace de sanctions et a accusé l’UE, à laquelle la Turquie est candidate à adhérer, même si les négociations d’adhésion ont été bloquées, d’avoir agi « injustement » et de ne pas tenir ses promesses.

« Toute décision d’imposer des sanctions à la Turquie ne la préoccupera pas beaucoup », a déclaré Erdogan aux journalistes.

Il y a un peu plus d’un an, l’UE a mis en place un système visant à imposer des interdictions de voyager et à geler les fonds de toute personne, entreprise ou organisation liée à des activités de forage « non autorisées par la République de Chypre, dans sa mer territoriale ou dans son secteur économique exclusif ou sur le plateau continental. «

Deux fonctionnaires figurent actuellement sur la liste: le vice-président de la Turkish Petroleum Corporation et le directeur adjoint du département d’exploration. L’idée serait d’ajouter plus de personnes ou un certain nombre d’organisations à la liste, ont confirmé les diplomates.

Dans tous les cas, on ne sait pas si davantage de sanctions retarderaient la Turquie. Des mesures ont été prises dans le passé – réduire les fonds pour préparer la Turquie à l’adhésion à l’UE et geler pratiquement les négociations d’adhésion – mais Ankara n’a fait que devenir plus autonome.

En outre, Erdogan a montré sa volonté d’encourager les migrants et les réfugiés de Syrie à traverser la frontière vers la Grèce et vers l’Europe, qui continue d’être profondément déstabilisée avec l’arrivée de plus d’un million de personnes en 2015, afin de garantir que ses demandes sont satisfaites. bien compris.

La Turquie joue également un rôle militaire en Libye, point de départ important en Afrique pour les migrants souhaitant rejoindre l’Europe.