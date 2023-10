Le chancelier fédéral allemand Olaf Scholz arrive au Conseil européen, la réunion des dirigeants de l’UE au siège de l’Union européenne. (Photo de Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images)

Après des jours de querelles, les dirigeants de l’Union européenne sont parvenus à une position commune sur la guerre à Gaza.

Le puissant bloc a appelé à une pause dans les bombardements israéliens pour permettre à l’aide humanitaire d’arriver à Gaza.

Tous les dirigeants de l’UE ont condamné l’attaque du Hamas, mais certains se sont concentrés sur le droit d’Israël à la défense, d’autres sur les besoins des civils palestiniens.

Les dirigeants de l’UE ont appelé jeudi à une pause dans les bombardements israéliens et les tirs de roquettes du Hamas afin d’acheminer l’aide humanitaire vers Gaza après des jours de querelles qui ont mis en lumière les divisions au sein du bloc sur le conflit israélo-palestinien plus large.

Dans une déclaration adoptée lors d’un sommet à Bruxelles, les dirigeants des 27 pays de l’Union ont exprimé leur “plus grave préoccupation face à la détérioration de la situation humanitaire à Gaza”.

Ils ont appelé à « un accès et une aide humanitaire continus, rapides, sûrs et sans entrave pour atteindre ceux qui en ont besoin grâce à toutes les mesures nécessaires, y compris des couloirs humanitaires et des pauses pour répondre aux besoins humanitaires ».

Il s’agissait de la première réunion en personne des dirigeants depuis l’attaque meurtrière du 7 octobre contre Israël par le groupe militant palestinien Hamas, qui a incité Israël à bombarder et à bloquer Gaza, dirigée par le Hamas.

Même si les dirigeants européens ont fermement condamné l’attaque du Hamas, ils ont eu du mal à transmettre le même message, certains soulignant le droit d’Israël à l’autodéfense et d’autres soulignant leurs inquiétudes concernant les civils palestiniens.

Les divergences entre les dirigeants étaient encore claires à leur arrivée au sommet.

“Israël est un Etat démocratique guidé par des principes très humanitaires et nous pouvons donc être certains que l’armée israélienne respectera les règles découlant du droit international dans tout ce qu’elle fait”, a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz. “Je n’en doute pas.”

Les remarques de Scholz contrastent fortement avec les commentaires de ces derniers jours du chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, et de Charles Michel, président des sommets des dirigeants de l’UE, qui ont déclaré qu’un blocus total de Gaza et des attaques contre les infrastructures civiles violaient déjà le droit international.

Des groupes de défense des droits tels que Human Rights Watch ont également accusé Israël de violer le droit international humanitaire.

Israël insiste sur le fait qu’il agit dans le respect du droit international et que ses attaques visent à détruire le Hamas, qui opère au sein de la population civile.

Le Premier ministre belge Alexander De Croo a mis en garde Israël contre la famine à Gaza.

“Israël a le droit d’agir et de prévenir de futures attaques. Mais cela ne constitue jamais une excuse pour bloquer une région entière, pour bloquer l’aide humanitaire. Cela ne peut pas être une excuse pour affamer une population”, a-t-il déclaré.

« Pause » et « pauses »

Avant le sommet, les diplomates ont passé des jours à débattre pour savoir s’il fallait appeler à une « pause humanitaire » ou à des « pauses ».

Des pays comme la France, les Pays-Bas, l’Espagne, le Portugal, la Belgique et l’Irlande ont soutenu les appels des Nations Unies en faveur d’une interruption du conflit pour des raisons humanitaires.

Mais d’autres pays, comme l’Allemagne, la République tchèque et l’Autriche, ont résisté, arguant qu’une telle mesure pourrait restreindre la capacité d’Israël à se défendre et permettre au Hamas de se regrouper, selon des diplomates.

Le compromis sur les “pauses” au pluriel visait à signaler de courtes pauses dans les combats pour des missions telles que la libération d’otages ou l’envoi de convois humanitaires, plutôt qu’un cessez-le-feu formel, ont indiqué des diplomates.

Même si l’influence de l’UE sur le conflit est modeste, le bloc craint qu’une escalade n’ait de graves conséquences pour l’Europe, notamment une montée des tensions entre les communautés, d’éventuelles attaques de militants islamistes et un flux de réfugiés.

La crise a éclaté alors que l’UE était déjà aux prises avec les conséquences d’une autre guerre dans son voisinage immédiat – le conflit déclenché par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy s’est adressé au sommet par liaison vidéo alors que les dirigeants de l’UE se sont engagés à continuer de soutenir l’Ukraine même au milieu d’une nouvelle crise majeure.

“Nous devons clairement voir ce scénario d’un incendie plus important au Moyen-Orient et le contrer ensemble”, a déclaré Zelenskiy.

“Plus tôt la sécurité règnera au Moyen-Orient, plus vite nous rétablirons la sécurité ici en Europe.”

Certains responsables et diplomates ont exprimé leurs craintes que l’Ukraine ait désormais du mal à obtenir la même attention politique et les mêmes ressources de la part de l’Occident, en particulier des États-Unis, en raison de la nouvelle crise au Moyen-Orient.