Le président du Conseil européen Charles Michel, à gauche, s’entretient avec la chancelière allemande Angela Merkel, au centre, et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen à l’issue de la deuxième journée d’un sommet de l’UE le 11 décembre 2020, à Bruxelles , Belgique. | Thierry Monasse / Getty Images

Le plan confirme le statut de l’Europe en tant que leader mondial en matière de changement climatique.

Cela aurait peut-être pris 21 heures, mais les 27 États membres de l’Union européenne ont convenu de durcir les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55% par rapport aux niveaux de 1990 d’ici 2030 – une nette amélioration par rapport à l’objectif de 40% fixé en 2019.

En décembre dernier, la Commission européenne – le bras exécutif du bloc politique – a dévoilé le Green Deal européen, qui fixait l’objectif d’atteindre des émissions nettes de carbone nulles d’ici 2050. Aujourd’hui, cinq ans après l’accord de Paris sur le climat, l’UE a accepté de réduire ses émissions encore plus au milieu de l’inquiétude grandissante selon laquelle sauver l’humanité des pires effets du changement climatique sera impossible sans un leadership fort.

L’augmentation de l’objectif est présentée dans les Récupération du coronavirus de 2,2 billions de dollars et budget à long terme qui a été finalisé vendredi. Le plan sera officiellement annoncé le 12 décembre lors du Sommet Ambition Climat 2020 de l’ONU, qui sera le plus grand rassemblement de dirigeants de gouvernements, d’entreprises et de groupes de la société civile depuis la signature de l’accord de Paris.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a célébré la décision dans un tweeter, en disant leur «proposition ambitieuse» visant à réduire les émissions mettrait l’UE «sur une voie claire vers la neutralité climatique en 2050».

L’accord, conclu après le début des négociations finales jeudi, s’est heurté à des obstacles. La Pologne a retardé le processus en exigeant que les futurs objectifs d’émissions soient déterminés par le PIB, ce qui signifie que les pays les plus pauvres du bloc – comme la Pologne – pourraient polluer plus que les plus riches. C’était une demande sans surprise car L’économie de la Pologne repose sur l’utilisation du charbon, un grand contributeur d’émissions.

Cette question a cependant été déposée, les membres acceptant de se rencontrer l’année prochaine à ce sujet. Cela a ouvert la voie à l’annonce historique, qui, espérons-le, pourrait faire de l’UE un leader plus important dans la lutte contre le changement climatique.

L’UE fait preuve de leadership dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre

L’UE en tant que bloc se soucie depuis longtemps de la réduction des émissions, mais l’annonce de vendredi montre à quel point c’est sérieux.

«Cela démontre un engagement fort en Europe pour trouver comment rassembler un soutien politique au changement climatique», m’a dit David Victor, professeur de droit international à l’Université de Californie à San Diego. Victor a qualifié les cibles nouvellement convenues de «plus agressives à ce jour».

La chancelière allemande Angela Merkel, qui détient la présidence tournante de l’UE, a déclaré qu’il valait «la peine de perdre une nuit de sommeil» pour conclure l’accord. « Je ne veux pas imaginer ce qui se serait passé si nous n’avions pas pu parvenir à un tel résultat », a-t-elle ajouté lors de déclarations à la presse vendredi. D’autres, comme le président du Conseil européen Charles Michel – qui a appelé à une action plus audacieuse – était d’accord, déclarant que l’annonce a prouvé que l’Europe était le «leader de la lutte contre le changement climatique».

Mais tout le monde ne pense pas que les coupes du plan sont suffisantes. Pascal Canfin, président de la commission de l’environnement du Parlement européen, souhaitait que les coupes soient de 60% et non de 55%. «Le fait que le parlement soutienne 60% aide les pays progressistes du conseil à faire monter l’ambition», a déclaré Canfin au Guardian en octobre.

Et ce n’est pas comme si l’UE atteindrait ses objectifs comme par magie. Il doit maintenant faire le dur travail de faire de cette ambition une réalité.

«Les annonces sont relativement faciles», a déclaré Victor. «Ce qui est vraiment difficile, c’est la mise en œuvre. Il n’y a pas de date pour ça. Ce processus est en cours. »

«Les détails comptent vraiment, et de nombreux détails sont inconnus jusqu’à ce que de vrais gouvernements commencent à essayer d’atteindre ces objectifs», a poursuivi Victor, «mais c’est certainement possible.»

Pourtant, la référence plus stricte en matière d’émissions est le dernier engagement de l’UE à diriger la lutte contre le changement climatique. L’espoir est maintenant qu’il tienne sa promesse.