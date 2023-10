Les dirigeants de l’Union européenne ont appelé à une pause humanitaire dans les combats entre Israël et le groupe armé palestinien Hamas alors que la bande de Gaza est sous le choc des bombardements et du siège israéliens.

Les dirigeants européens réunis jeudi à Bruxelles ont publié une déclaration appelant à l’arrêt des combats afin d’établir des couloirs humanitaires et d’acheminer l’aide indispensable à Gaza.

“Le Conseil européen exprime sa plus vive préoccupation face à la détérioration de la situation humanitaire à Gaza et appelle à un accès humanitaire et à une aide continus, rapides, sûrs et sans entrave pour parvenir à ceux qui en ont besoin, grâce à toutes les mesures nécessaires, y compris des couloirs humanitaires et des pauses pour répondre aux besoins humanitaires”, peut-on lire dans la déclaration. dit.

Cette déclaration a été faite alors que les critiques se multiplient au Moyen-Orient concernant la campagne de raids aériens d’Israël et son « siège complet », qui a coupé l’accès à la nourriture, à l’eau, à l’électricité et au carburant pour les 2,3 millions d’habitants de la bande.

Le sommet de jeudi est la première réunion en personne depuis que le Hamas a mené des attaques le 7 octobre dans le sud d’Israël, qui ont tué plus de 1 400 personnes, pour la plupart des civils.

L’attaque du Hamas a été largement condamnée, avec des scènes sinistres émergeant des villes du sud d’Israël où des hommes armés palestiniens ont massacré des familles et kidnappé plus de 200 personnes.

Les dirigeants de l’UE ont réitéré leurs appels précédents à la libération immédiate des personnes retenues en captivité « sans aucune condition préalable » et ont souligné le droit d’Israël à se défendre « conformément au droit international ».

Mais de telles déclarations, semblables à d’autres faites par les États-Unis, ont sonné creux pour certains alors qu’Israël mène des frappes aériennes dévastatrices qui ont rasé des quartiers entiers et tué plus de 7 000 personnes à Gaza, certaines dans des zones où Israël avait demandé aux Palestiniens de se déplacer. chercher la sécurité.

Au Moyen-Orient, les manifestants ont critiqué les alliés d’Israël, les qualifiant d’hypocrites.

Aux États-Unis, des groupes palestiniens ont exprimé leur indignation lorsque le président Joe Biden a réagi au bilan des morts à Gaza en mettant en doute la fiabilité des chiffres fournis par le ministère de la Santé de Gaza, gouverné par le Hamas.

Les services de santé à Gaza ont été mis à rude épreuve alors que le siège israélien bloque l’accès aux fournitures médicales indispensables et que les médecins travaillent à la lumière des téléphones alors que les réserves de carburant s’épuisent.

Au cours de la semaine dernière, une poignée de camions ont commencé à livrer de l’aide à Gaza via le point de passage de la bande de Gaza avec l’Égypte, le seul point de sortie et d’entrée restant.

Cependant, l’approvisionnement en aide n’a été ni cohérent ni suffisant pour répondre à l’ampleur des souffrances civiles, le chef des Nations Unies Antonio Guterres qualifiant ces efforts de « goutte d’aide dans un océan de besoins ».