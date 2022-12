Les dirigeants de l’UE accordent à la Bosnie le statut de candidat pour rejoindre le bloc

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

L’Union européenne a ajouté la Bosnie à la liste des candidats officiels pour rejoindre le riche bloc des 27 nations, ont annoncé jeudi des diplomates.

Le pays des Balkans occidentaux a rejoint la salle d’attente malgré les critiques persistantes sur la façon dont il est géré.

Trois diplomates ont déclaré à l’Associated Press que la Bosnie avait obtenu le statut de candidat. Ils ont parlé de manière anonyme car les conclusions d’un sommet des dirigeants européens à Bruxelles où le sujet a été discuté n’ont pas encore été publiées.

L’approbation n’était qu’une formalité après que les ministres des Affaires européennes ont convenu à l’unanimité plus tôt dans la semaine d’approuver une recommandation de l’exécutif du bloc d’accorder le statut à la Bosnie.

La guerre en Ukraine a servi d’accélérateur au processus d’élargissement du bloc. Les dirigeants de l’UE ont donné ce mois-ci des signes plus concrets à six pays des Balkans occidentaux aspirant à adhérer, indiquant qu’ils avaient une future place dans le bloc.

Lors d’un sommet en Albanie, l’UE a « reconfirmé son engagement total et sans équivoque envers la perspective d’adhésion à l’Union européenne des Balkans occidentaux » et a appelé à l’accélération des négociations d’adhésion avec les candidats à l’adhésion.

L’expansion de l’UE s’est arrêtée ces dernières années. Mais depuis que la Russie a attaqué l’Ukraine fin février, les responsables de l’UE ont souligné que l’intensification de l’engagement du bloc avec les pays des Balkans occidentaux était plus cruciale que jamais pour maintenir la sécurité de l’Europe.

L’UE a également convenu en juin de faire de la Moldavie et de l’Ukraine des candidats à l’adhésion et a déclaré que la Géorgie serait éligible à la candidature une fois que le pays aurait atteint les objectifs définis par la Commission européenne, le bras exécutif du bloc.

La Commission européenne a recommandé d’accorder à la Bosnie le statut de candidat membre en octobre, plus de six ans après que le pays a officiellement demandé son adhésion et près de trois décennies depuis qu’il est sorti d’une guerre interethnique de 1992-95 qui a fait plus de 100 000 morts.

Une fois qu’un pays devient candidat, il peut encore s’écouler des années avant que l’admission au club n’ait lieu. L’UE a admis pour la dernière fois un nouveau membre, la nation balkanique de Croatie, en 2013. Le chemin vers l’adhésion est un long processus, car les pays doivent répondre à une multitude de conditions économiques et politiques détaillées.

Le commissaire européen à l’élargissement, Oliver Varhelyi, a déclaré en octobre que la Bosnie avait besoin de réformes sur des questions telles que le système judiciaire, la lutte contre la corruption et les changements constitutionnels et électoraux. Peu de progrès ont été réalisés sur ces questions ces dernières années.

Alors que la Bosnie a exprimé le désir de rejoindre l’UE à partir de 2003, les dirigeants ethniques du pays se sont jusqu’à présent montrés réticents à mettre de côté leurs divergences et à mettre en œuvre les réformes nécessaires. Milorad Dodik, le dirigeant serbe de Bosnie résolument pro-russe, a de plus en plus menacé de séparer la partie serbe de Bosnie du reste du pays.

Dodik a exprimé sa volonté de travailler avec l’UE sur les réformes nécessaires en échange d’un soutien financier.

“L’UE est notre partenaire, pas notre commandant, nous ne sommes pas des preneurs d’ordre”, a déclaré Dodik. Cependant, a-t-il ajouté, “s’ils sont prêts à définir précisément ce que nous devons faire dans les quatre prochaines années et à nous donner un financement en échange de cela, nous y travaillerons”.

Sabina Niksic à Sarajevo a contribué à cette histoire.