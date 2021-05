Les dirigeants de l’UE acceptent de faire don de 100 millions de doses de vaccins

Mais alors que les campagnes de vaccination continuent de progresser dans le monde occidental, les pays les plus pauvres ont du mal à s’approvisionner. Lors d’un sommet sur la santé à Rome la semaine dernière, le Premier ministre italien Mario Draghi a déclaré que près de 1,5 milliard de doses de vaccin avaient été administrées dans plus de 180 pays à travers le monde. Pourtant, seulement 0,3% se trouvaient dans des pays à faible revenu, tandis que les pays plus riches en administraient environ 85%.