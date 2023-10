“/>

Crédits images : Manoj Verma / Hindustan Times / Getty Images

Apple a averti plus d’une demi-douzaine de politiciens indiens, d’autres membres de partis politiques et de journalistes que leurs iPhones seraient la cible d’attaques parrainées par l’État, ont déclaré mardi ces personnes, dans une tournure remarquable des événements et des accusations, quelques mois seulement avant les élections générales dans le Sud. Nation asiatique.

Shashi Tharoor, figure clé du parti d’opposition du Congrès ; Akhilesh Yadav, chef du parti Samajwadi ; Mahua Moitra, représentant national du All India Trinamool Congress ; Priyanka Chaturvedi de Shiv Sena, un parti ayant une influence notable dans le Maharashtra ; Asaduddin Owaisi, le chef du All-India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) ; Raghav Chadha de l’AAP, issu d’une croisade anti-corruption une décennie auparavant et qui a ensuite assuré un pied politique dans la région de la capitale nationale ; Sitaram Yechury, secrétaire général du Parti communiste indien ; aux côtés du porte-parole du Congrès, Pawan Khera, ont indiqué avoir été informés par Apple d’une potentielle attaque de sécurité sur leurs iPhones.

Rahul Gandhi, chef de l’opposition indienne, a déclaré mardi lors d’un point de presse que son équipe avait également reçu ladite alerte d’Apple. Les journalistes Siddharth Varadarajan et Sriram Karri, ainsi que le président indien de l’Observer Research Foundation (ORF), Samir Saran, ont déclaré qu’ils avaient reçu des avertissements identiques de la part d’Apple.

New Delhi est accusée depuis des années de déployer le logiciel espion Pegasus sur des militants et des dirigeants de l’opposition. Le Financial Times a rapporté en mars que l’Inde cherchait de nouveaux contrats pour les logiciels espions.

Apar Gupta, un militant de haut rang pour la protection de la vie privée, a déclaré que le moment choisi pour ces notifications était alarmant.

« Le cynisme du public ou la stupeur judiciaire ne devraient pas nous empêcher d’exiger une analyse technique indépendante et transparente et des divulgations claires de la part du gouvernement indien concernant ses achats et déploiements de logiciels espions. Cette question touche au cœur de la démocratie indienne », a-t-il écrit dans un tweet.

Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

J’ai été informé par Apple tard hier soir que mon iPhone lié à mon identifiant Apple était ciblé… J’ai mis en œuvre les mesures correctives sur l’appareil suggérées par Apple et je contacte également des experts…. pic.twitter.com/x9KbvcV1ez – Samir Saran (@samirsaran) 31 octobre 2023

“Apple pense que vous êtes la cible d’attaquants parrainés par l’État qui tentent de compromettre à distance l’iPhone associé à votre identifiant Apple”, indique la prétendue alerte Apple. « Ces attaquants vous ciblent probablement individuellement en raison de qui vous êtes ou de ce que vous faites. Si votre appareil est compromis par un attaquant parrainé par un État, il pourra peut-être accéder à distance à vos données sensibles, à vos communications ou même à la caméra et au microphone.

Apple a précédemment recommandé aux utilisateurs recevant cette alerte d’activer le mode Lockdown, une mesure de sécurité dévoilée en 2022, visant à protéger les individus tels que les journalistes, les politiciens, les avocats et les défenseurs des droits de l’homme contre les intrusions de logiciels espions parrainés par l’État.

Ce mode réduit les aperçus des liens dans les messages, minimise les fonctionnalités de Safari en désactivant des fonctionnalités telles que les compilateurs juste à temps (JIT) pour arrêter l’exécution de JavaScript malveillant, empêche les utilisateurs d’ouvrir les pièces jointes et désactive la réception d’appels FaceTime de contacts inconnus.

Plus à venir.

Ivan Mehta a contribué à ce rapport.