Les dirigeants de l’Illinois annoncent le programme de subventions de sensibilisation à la santé mentale de la FFA – Shaw Local

Les agriculteurs et les résidents des communautés rurales sont souvent confrontés à la stigmatisation lorsqu’il s’agit de problèmes de santé mentale, mais les dirigeants des États espèrent changer cela.

Le gouverneur JB Pritzker a annoncé mardi que les sections de la FFA – le groupe autrefois connu sous le nom de Future Farmers of America – seraient éligibles à des subventions de 1 000 $ pour financer des programmes de sensibilisation à la santé mentale dans les écoles et les communautés rurales. Jusqu’à 20 subventions de ce type seront disponibles par l’intermédiaire de la Fondation Illinois FFA à partir de cet automne.

Pritzker et d’autres dirigeants de l’État ont fait cette annonce lors du Farm Progress Show à Decatur, une exposition annuelle sur la technologie agricole et d’autres avancées de l’industrie agricole.

« Il n’y a rien de plus important que de s’assurer que chaque Illinois ait accès aux services de santé mentale dont il a besoin pour vivre une vie heureuse et saine », a déclaré Pritzker.

Le programme est supervisé par la Fondation FFA de l’Illinois en partenariat avec la Farm Family Resource Initiative de la Southern Illinois University School of Medicine.

Karen Leavitt Stallman, spécialiste des ressources agricoles chez SIU Medicine qui coordonne FFRI, a déclaré qu’elle espère que le partenariat avec la FFA aidera à attirer l’attention sur les ressources disponibles pour les agriculteurs.

« Il y a une stigmatisation. Il est difficile pour quelqu’un de demander de l’aide… », a déclaré Stallman à Capitol News Illinois. « Dans le milieu agricole, c’est particulièrement difficile. En tant qu’agriculteurs, nous sommes un groupe stoïque.

Le FFRI a été lancé en 2019 par le regretté sénateur Scott Bennett, démocrate de Champaign, qui a plaidé pour son lancement. Après un projet pilote dans six comtés, le programme s’est étendu pour offrir des ressources en matière de santé mentale et de gestion du stress à l’ensemble de l’État, avec un financement accru de l’État et du gouvernement fédéral.

Le programme SIU propose du développement professionnel, des webinaires et des ressources en ligne pour aider les agriculteurs et leurs familles à gérer le stress et les problèmes de santé mentale. Ils offrent également jusqu’à six séances gratuites de conseil en télésanté aux travailleurs du secteur agricole et à leurs familles.

L’inspiration pour le partenariat FFA est venue d’un programme similaire du ministère de l’Agriculture du Minnesota, selon Stallman.

Le président du système SIU, Dan Mahony, a déclaré mardi dans un communiqué de presse que FFRI « fait progresser la santé des familles rurales » et que le partenariat FFA représente une « approche multigénérationnelle de la santé mentale et du bien-être », ce que le gouverneur a fait écho.

« J’ai moi-même deux enfants de la génération Z et permettez-moi de vous dire que cette génération sait que les soins de santé incluent les soins de santé mentale », a déclaré Pritzker.

Les communautés rurales sont confrontées à des défis particuliers en matière d’accès à la santé mentale et d’attitudes à l’égard de celle-ci.

Un rapport de recherche publié en juillet par Adee Athiyaman, professeur à l’Institut des affaires rurales de l’Université Western Illinois, a révélé que les communautés rurales étaient à la traîne des communautés métropolitaines en matière de sensibilisation aux soins de santé mentale. Cela conduit à « une mauvaise connaissance des problèmes de santé mentale et un soutien minimal aux politiques en matière de soins de santé mentale », selon le mémoire.

Les zones rurales sont également confrontées à davantage d’obstacles lorsqu’il s’agit d’accéder aux soins de santé mentale. L’administration fédérale des ressources et des services de santé désigne chaque comté rural de l’Illinois comme une « zone de pénurie de professionnels de la santé » pour les agents de santé mentale sur la base des statistiques démographiques, du nombre de prestataires de soins de santé mentale et de la prévalence de la toxicomanie, entre autres facteurs.

« Les membres de la FFA sont des penseurs créatifs et connaissent et comprennent leurs communautés », a déclaré mardi Mindy Bunselmeyer, directrice du Illinois FFA Center, dans un communiqué de presse. « Je suis ravi de voir les façons uniques dont nos membres chercheront à relever ce défi. »

Si une personne est confrontée à des problèmes de santé mentale et a besoin d’une assistance immédiate, la bouée de sauvetage nationale en cas de suicide et de crise peut être contactée par téléphone ou par SMS au 988 ou en ligne par chat en ligne à 988lifeline.org/chat.

Capitol News Illinois est un service d’information non partisan et à but non lucratif couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Fondation Robert R. McCormick.