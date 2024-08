Les dirigeants de l’IHS signeront lundi un protocole d’accord pour un projet d’eau de 44,5 millions de dollars

Les dirigeants élus des tribus confédérées de la réserve indienne d’Umatilla (CTUIR) et les responsables du service de santé indien (IHS) signeront un protocole d’accord le lundi 26 août pour le projet de traitement des eaux usées de 44,5 millions de dollars de la tribu.

La cérémonie de signature est prévue à midi au Centre de gouvernance de Nixyáawii pour célébrer les 38 millions de dollars qu’IHS a affectés à son programme de construction d’installations d’assainissement (SFC) pour la modernisation du système d’assainissement de la communauté de Mission.

« Les tribus confédérées de la réserve indienne d’Umatilla sont extrêmement reconnaissantes envers le service de santé indien pour ses efforts visant à obtenir ce financement crucial pour notre usine de traitement des eaux usées dont nous avons tant besoin », a déclaré Gary I. Burke, président du CTUIR. « Une fois construite, cette installation permettra au CTUIR de produire de l’eau pour les besoins d’irrigation tout en réduisant l’utilisation des eaux souterraines des aquifères locaux. Ce projet facilitera également le développement économique et communautaire ainsi que les opportunités de logement dans la réserve indienne d’Umatilla, tout en limitant l’impact sur nos ressources cruciales en eaux souterraines. »

Ce projet est le plus important financé par le programme IHS Portland Area SFC. Les Travaux publics exploiteront l’installation le long de Mission Road avec la capacité de traiter jusqu’à 1,5 million de gallons d’eaux usées par jour. Il permettra également de conserver l’eau de l’aquifère en maintenant les niveaux de demande actuels tout en servant la communauté en pleine croissance.

« On estime qu’en 2042, 444 000 gallons d’eau par jour seraient disponibles pour compenser les prélèvements d’eau de l’aquifère régional », a déclaré le directeur des travaux publics Justin Northern. « Cela équivaut à la capacité de production d’eau annuelle autorisée de deux à trois puits communautaires supplémentaires. Le processus de traitement et de récupération produira une ressource précieuse qui sera réutilisée sous forme d’eau recyclée de classe A, adaptée à l’arrosage des pelouses et des jardins, y compris des plants de fruits et de légumes. »

« Avoir accès à l’eau potable est quelque chose que beaucoup considèrent comme acquis, mais il y a beaucoup trop de communautés dans le pays indien qui, à ce jour, n’ont pas accès à des infrastructures d’eau et d’assainissement sûres et fiables », a déclaré la directrice de l’IHS, Roselyn Tso. « J’ai pu constater de mes propres yeux l’impact du manque d’accès à ces services essentiels. C’est une question de santé publique, mais c’est aussi une question de respect pour nos peuples autochtones. Depuis 65 ans, l’Indian Health Service joue un rôle de premier plan dans l’amélioration des services d’eau et d’assainissement pour notre population, mais avec des ressources limitées. C’est pourquoi l’investissement historique de l’administration Biden-Harris dans cette infrastructure est si important pour améliorer le bien-être général de nos communautés tribales. »

En plus du financement de l’IHS, les sénateurs américains Jeff Merkley et Ron Wyden ont aidé à obtenir 3 millions de dollars de l’Agence de protection de l’environnement pour le projet de système de traitement des eaux usées, tandis que le CTUIR fournira 3,5 millions de dollars.

La construction de l’installation devrait débuter fin 2025 avec un objectif d’achèvement fin 2027.

