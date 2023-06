Les dirigeants de l’IA de Meta veulent que vous sachiez que les craintes concernant le risque existentiel de l’IA sont « ridicules »

Que se passe-t-il ensuite ? Cela ne signifie pas que l’UE va adopter ces politiques d’emblée. Ensuite, les membres du Parlement européen devront discuter des détails avec le Conseil de l’Union européenne et le bras exécutif de l’UE, la Commission européenne, avant que le projet de règles ne devienne loi. La législation finale sera un compromis entre trois projets différents des trois institutions. Les législateurs européens visent à mettre la loi sur l’IA dans sa forme finale d’ici décembre, et le règlement devrait être en vigueur d’ici 2026.

Vous pouvez lire mon article précédent sur la loi sur l’IA ici.

Bits et octets

Une bataille sur la reconnaissance faciale fera ou détruira la loi sur l’IA

L’interdiction de l’utilisation des logiciels de reconnaissance faciale dans les lieux publics sera la plus grande bataille dans les négociations finales de la loi sur l’IA. Les membres du Parlement européen veulent une interdiction complète de la technologie, tandis que les pays de l’UE veulent la liberté de l’utiliser dans le maintien de l’ordre. (Politique)

Des chercheurs en IA signent une lettre appelant à se concentrer sur les méfaits actuels de l’IA

Encore une lettre ouverte ! Celui-ci provient de chercheurs en IA de la conférence ACM sur l’équité, la responsabilité et la transparence (FAccT), appelant les décideurs à utiliser les outils existants pour « concevoir, auditer ou résister aux systèmes d’IA afin de protéger la démocratie, la justice sociale et les droits de l’homme ». Les signataires incluent Alondra Nelson et Suresh Venkatasubramanian, qui ont rédigé la Déclaration des droits de l’IA de la Maison Blanche.

Le Royaume-Uni veut être une plaque tournante mondiale pour la réglementation de l’IA

Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a présenté son pays comme le foyer mondial de la réglementation de l’intelligence artificielle. L’espoir de Sunak est que le Royaume-Uni puisse offrir une « troisième voie » entre la loi sur l’IA de l’UE et le Far West américain. Sunak organise un sommet sur la réglementation de l’IA à Londres à l’automne. Je suis sceptique. Le Royaume-Uni peut essayer, mais en fin de compte, ses sociétés d’IA seront obligées de se conformer à la loi de l’UE sur l’IA si elles veulent faire des affaires dans le bloc commercial influent. (Temps)

YouTube pourrait donner à Google un avantage en matière d’IA

Google a puisé dans le riche référentiel vidéo de son site vidéo YouTube pour former son prochain grand modèle linguistique. Ce matériel pourrait aider Google à former un modèle capable de générer non seulement du texte, mais également de l’audio et de la vidéo. Apparemment, cela n’est pas perdu pour OpenAI, qui utilise secrètement les données de YouTube pour former ses modèles d’IA. (L’information)

Une start-up d’IA âgée de quatre semaines a levé 105 millions d’euros

Parlez du battage médiatique de l’IA. Mistral, une toute nouvelle start-up française d’intelligence artificielle sans produits et avec peu d’employés, a réussi à lever 105 millions d’euros lors du plus grand tour de table jamais réalisé en Europe. Les fondateurs de la société travaillaient auparavant chez DeepMind et Meta. Deux d’entre eux étaient à l’origine de l’équipe qui a développé le modèle de langage Llama open source de Meta. (Financial Times)