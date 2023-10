Vendredi, lors d’une conférence sur le développement durable à Florianópolis, au Brésil, les dirigeants de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ont parlé des efforts déployés pour prendre soin de la Terre et de ses habitants.

Elder D. Todd Christofferson, du Collège des douze apôtres, et l’évêque président Gérald Caussé ont pris la parole lors du Seminario SUD Americano 2023, organisé par la Fondation Roble del Sur à but non lucratif, par une église. libérer.

Le thème de la conférence de quatre jours était « Notre gestion des créations de Dieu ».

« Dans tous les aspects de notre gestion terrestre, notre amour de Dieu et notre statut de disciple de Jésus-Christ seront un guide sûr, et nous ferons sûrement du bien dans le monde », a déclaré frère Christofferson. « Que chacun de vous soit un instrument dans la main de Dieu et que votre vie soit une bénédiction pour les générations passées, présentes et futures. »

En rapport

Quelle est la position de l’Église sur la gestion et la conservation de l’environnement ?

L’église a publié une page de sujets sur Gérance et conservation de l’environnementappelant les humains « intendants de la terre » qui devraient « utiliser avec reconnaissance ce que Dieu a donné » en évitant le gaspillage et en aidant les pauvres.

La déclaration disait : « Rendre la terre laide offense » Dieu.

Mgr Caussé axé sur la raison pour laquelle la Terre a été créée.

« La création de ce monde merveilleux dans lequel nous vivons n’est pas une fin en soi ; c’est le moyen par lequel les desseins éternels de notre Père céleste peuvent être accomplis », a déclaré Mgr Caussé. « Cette terre et tout ce qu’elle contient – ​​les montagnes imposantes ; les vastes océans ; les plaines fertiles ; les vallées verdoyantes ; les rivières sinueuses ; les déserts arides ; l’innombrable variété de plantes, d’insectes, d’oiseaux et d’animaux – tout, absolument tout, a été créé dans un seul but : permettre à ses fils et à ses filles d’hériter de l’exaltation et de l’immoralité dans les unités familiales éternelles.

Ancien Christofferson a déclaré que « prendre soin de notre corps, protéger le caractère sacré de la vie et promouvoir la participation politique et religieuse sont tous des éléments de notre gestion des créations de Dieu ».

« Sa plus grande création, ce sont bien sûr ses enfants : vous et moi, ainsi que tous nos frères et sœurs de la famille de notre Père céleste. »

Il a cité Doctrine et Alliances 2:3 en disant que « sans la formation de familles éternelles à travers toutes leurs générations, la création de la terre serait ‘complètement gaspillée’. Nous n’adorons pas les créations de Dieu ; nous adorons Dieu, le Créateur. Par conséquent, nous utilisons ce qu’il nous a donné pour l’honorer et accomplir sa volonté.

En rapport

Quelle est la réponse de l’Église aux problèmes environnementaux ?

Mgr Caussé a noté six façons spécifiques par lesquelles l’Église, en tant qu’organisation, travaille à réduire les déchets, notamment :

Utiliser des matériaux plus économes en énergie et des ressources renouvelables, notamment l’énergie solaire. Conserver l’eau potable grâce à un aménagement paysager respectueux de l’eau avec des temples et autres bâtiments religieux, une utilisation intelligente de la technologie et des projets de gestion de l’eau. Les gobelets de Sainte-Cène seront désormais fabriqués avec des matériaux 100 % recyclables début 2024, réduisant ainsi les déchets et l’empreinte carbone de l’église. Mettre à jour et améliorer l’efficacité énergétique des véhicules de l’église pour œuvrer à un air plus pur. Encourager et utiliser des techniques d’agriculture et d’élevage durables, y compris l’utilisation de cultures de couverture, la rotation des cultures, l’agriculture sans labour, la gestion des pâturages, etc. Pratiquer des techniques de construction durables et être attentif aux ressources, au choix du site et au soutien à long terme.

Il a conclu par une invitation sincère à « réfléchir aux moyens par lesquels vous pouvez faire du bien à votre famille, à votre communauté, au pays dans lequel vous vivez et, en fin de compte, aux personnes dans le besoin partout dans le monde ».

« J’espère que vous prendrez soin de votre environnement naturel et adopterez des modes de vie et des comportements personnels qui respectent, préservent et embellissent les merveilleuses créations de Dieu », a déclaré Mgr Caussé.

En rapport