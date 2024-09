Les dirigeants de l’école publique de Grand Forks souhaitent faire pression sur les législateurs avant la session législative

7 septembre — GRAND FORKS — Un nouveau comité des écoles publiques de Grand Forks vise à jouer un rôle plus actif de lobbying auprès de la législature avant la session de l’année prochaine.

Les membres du comité des affaires gouvernementales, qui a tenu sa réunion inaugurale jeudi, surveilleront la législation locale, étatique et fédérale et communiqueront avec les législateurs pour « informer ceux qui ont un pouvoir de décision », selon les documents du district scolaire.

Une grande partie de ses efforts devrait se concentrer sur la législature avant la session de 2025, où des sujets brûlants comme les dépenses scolaires pourraient avoir un impact considérable sur l’avenir des écoles publiques de Grand Forks.

Les administrateurs et les membres du conseil scolaire rencontrent généralement les législateurs avant la session aux côtés d’autres organismes fiscaux locaux, selon la présidente du comité, Amber Flynn, et des organisations partenaires comme la North Dakota School Boards Association et North Dakota United surveillent et font pression sur les législateurs pendant la session.

Cependant, a déclaré Flynn, le district s’est souvent retrouvé à l’écart une fois la session commencée. Avec le comité, le district espère nouer des relations plus étroites avec les législateurs et rester impliqué dans l’élaboration des politiques tout au long de la session.

« Il s’agit vraiment d’essayer d’être plus proactif et de travailler ensemble plutôt que de devoir être réactif et de répondre aux choses au fur et à mesure qu’elles surviennent au cours de la session législative », a-t-elle déclaré.

Le comité s’inspire d’une initiative similaire menée par les écoles publiques de Fargo.

Les dépenses publiques consacrées aux écoles devraient être au cœur des préoccupations du groupe. Plus de 78 millions de dollars sur les 123 millions de dollars du district devraient provenir de l’État, et les coupes budgétaires de la législature pourraient faire dérailler le projet.

Le district prévoit de reconstituer ses réserves de fonds généraux

.

Le surintendant Terry Brenner a défini six objectifs jeudi, dont le principal est d’augmenter le financement de base de l’État pour les districts scolaires et de s’opposer à la mesure constitutionnelle visant à éliminer la taxe foncière sur la valeur imposable, principale source de revenus locaux pour le district.

Il a également indiqué son opposition aux écoles à charte financées par des fonds publics, ainsi que son soutien à un financement accru pour l’éducation spécialisée, l’éducation multilingue et les services de santé mentale.

D’autres objectifs suggérés par les membres du comité comprennent l’augmentation du financement de l’enseignement professionnel et technique et un soutien accru au recrutement et à la rétention des enseignants.

Flynn a déclaré que le comité travaillerait à consolider une liste d’objectifs politiques avant une réunion prévue avec les législateurs en octobre, où ils évalueront davantage le soutien.

Les membres du comité comprennent les surintendants adjoints et le directeur commercial Brandon Baumbach, ainsi que le vice-président du conseil scolaire Josh Anderson et le membre du conseil Jay Kleven.

Anderson est impliqué dans la politique locale du Parti républicain, tandis que Kleven a fait campagne en tant que défenseur des écoles publiques et opposant au choix des écoles lors des élections du conseil scolaire de cette année.

Les observateurs extérieurs avec lesquels le Herald s’est entretenu ont accueilli favorablement le comité.

« C’est très utile pour les législateurs d’entendre les opinions des gens du coin », a déclaré le représentant de l’État Mark Sanford, un républicain de Grand Forks qui a été surintendant du district pendant 26 ans. « Vous pouvez siéger au Capitole et faire des choses bien intentionnées, et parfois vous ne réalisez pas ce que cela signifie lorsque vous les mettez en pratique au niveau local. »

Barry Wilfahrt, président et directeur général de la Chambre de commerce, dirige Team Grand Forks, un groupe public-privé local qui a réussi à faire du « lobbying croisé » auprès de l’État pour des projets tels que le parc d’aviation GrandSky et de nouvelles installations pour les écoles de droit et de médecine de l’UND.

Il pense qu’il est grand temps que le district scolaire, qui est membre de l’équipe Grand Forks, crée un comité des affaires gouvernementales : tous les autres membres de l’équipe Grand Forks en ont déjà un, à l’exception du comté de Grand Forks.

« En fin de compte, c’est un ajout bienvenu pour la communauté… car il est évident que le budget de l’État a un impact réel sur les écoles », a déclaré Wilfahrt.

Flynn a suggéré jeudi que le rôle du comité n’était pas de « tenter d’influencer l’opinion (des législateurs) », mais plutôt de prendre des décisions éclairées.

Elle a adopté une approche quelque peu différente vendredi.

« S’il y a quelque chose que Grand Forks perçoit comme étant préjudiciable à la communauté, il est absolument important de s’en occuper et de fournir des informations pour inciter les individus à prendre une décision qui est dans le meilleur intérêt de Grand Forks », a déclaré Flynn.

« Le plus important est de mieux comprendre ce qui affecte les écoles publiques de Grand Forks et d’essayer de fournir des informations pour une meilleure politique et un meilleur financement. »