Les dirigeants de l’aviation se réunissent pour un événement commercial majeur

Le salon aéronautique international de Farnborough, en Grande-Bretagne, présentera les avions les plus avancés de la conception de l’aviation commerciale et militaire. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

LONDRES – Le salon aéronautique international de Farnborough en Grande-Bretagne fera son retour tant attendu la semaine prochaine, avec des dirigeants de l’industrie aérospatiale et de la défense prêts à se rassembler dans un contexte de chaos des voyages et de troubles sociaux. Le salon de cinq jours, qui débute lundi, présentera les avions les plus avancés de l’aviation commerciale et militaire. Plus de 70 des 100 plus grandes entreprises aérospatiales seront présentes, bien que Farnborough International suspension de la participation russecitant la guerre du Kremlin en Ukraine. Six thèmes clés ont été placés au cœur de l’événement : l’espace, la défense, la durabilité, l’innovation, le vol du futur et la main-d’œuvre. C’est la première fois que des acteurs clés des industries du transport aérien, de la défense et de l’espace se retrouvent en face à face pour un grand spectacle aérien d’été depuis Paris 2019 après des annulations dues à la crise du coronavirus. Maintenant, alors que l’industrie aéronautique fait face à une reprise difficile après la pandémie, le spectacle aérien devrait fournir une plate-forme mondiale aux dirigeants pour décrire ce que l’avenir nous réserve.

Que va-t-il se passer au salon de l’aéronautique ?

Les visiteurs du spectacle aérien verront des démonstrations de vol quotidiennes des avions commerciaux et militaires les plus avancés. Il sera également possible de voir les produits de près. Au-delà des écrans, quelque 1 200 exposants seront présents dans 42 pays. Certaines des entreprises qui devraient participer à l’événement comprennent Airbus, Boeing, Lockheed Martin, Rolls-Royce et BAE Systems. L’avionneur européen Airbus pourrait être sur le point de signer un accord avec le transporteur américain Delta Air Lines lors de l’événement. Citant deux sources anonymes, Reuters signalé qu’Airbus est en pourparlers pour vendre plus d’avions A220 à Delta, avec une commande complémentaire d’environ une douzaine d’avions qui devrait être annoncée lors du salon de l’aéronautique. On pense également que Delta pourrait annoncer une commande d’au moins 100 avions de ligne Boeing 737 MAX. Airbus et Boeing n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter lorsqu’ils ont été contactés par CNBC. Les dirigeants de Delta ont refusé de commenter les rapports sur les commandes à venir d’avions à fuselage étroit Boeing et Airbus lors d’un appel trimestriel sur les résultats mercredi. Cependant, le PDG Ed Bastian a déclaré: “Nous avons l’opportunité au cours des trois à cinq prochaines années de livraison d’acquérir des corps étroits supplémentaires, de gros corps étroits, et c’est quelque chose dont nous parlons toujours avec Airbus et Boeing et si c’est utilisé ou si c’est nouveau, il y a une opportunité là-bas.”

Un travailleur inspecte un avion Airbus A220 sur le site d’assemblage et de finition d’Airbus Canada à Mirabel, Québec, Canada en novembre de l’année dernière. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

Les acteurs de l’industrie surveilleront si la Chine souhaite annoncer de nouvelles commandes lors de l’événement. Début juillet, Airbus a obtenu une méga-commande de quatre compagnies aériennes chinoises dans ce qui a été considéré comme une percée significative pour le transporteur européen et un revers pour son rival américain Boeing. Air China, China Eastern, China Southern et Shenzhen Airlines se sont engagées à acheter un total de 292 avions monocouloirs de la famille A320 à Airbus. Il s’agit de la plus grosse commande passée par des transporteurs chinois depuis le début de la pandémie de coronavirus. Airbus a dit l’accord a démontré “la dynamique de reprise positive et les perspectives prospères du marché chinois de l’aviation”.

Début juillet, Air China, China Eastern, China Southern et Shenzhen Airlines ont passé une commande de 292 monocouloirs de la famille A320 auprès d’Airbus. Nurphoto | Nurphoto | Getty Images

En plus d’une série de réservations de commandes et de transactions, le gouvernement britannique est sur le point de lancer son soi-disant “Jet Zéro” stratégie. L’initiative fait partie d’une série de politiques conçues pour aider à ramener les émissions du Royaume-Uni à zéro net d’ici le milieu du siècle. Le gouvernement britannique devrait inclure des mandats obligeant les compagnies aériennes britanniques à utiliser une quantité minimale de carburant d’aviation durable. La politique est conçue pour stimuler la demande d’un produit qui est nettement plus cher que le kérosène carburéacteur. Les militants pour le climat ont cependant vivement critiqué l’initiative Jet Zero du gouvernement britannique comme n’étant pas adaptée à son objectif, affirmant que certains carburants d’aviation durables font plus de mal que de bien et que le plan repose sur des décennies de croissance incompatibles avec l’urgence climatique.

Chaleur extrème

L’événement du 18 au 22 juillet survient alors que la flambée des températures s’empare de certaines parties de l’Europe et que les participants risquent de faire face à une chaleur torride en début de semaine. Les vagues de chaleur sont devenues plus fréquentes, plus intenses et plus durables en raison de la crise climatique. Températures pourrait culminer au-delà de 35 degrés Celsius (95 degrés Fahrenheit) dans le sud-est de l’Angleterre lundi et mardi. Il fournit une toile de fond étouffante au spectacle aérien à un moment où le secteur de l’aviation est soumis à une immense pression pour présenter de manière crédible ses plans de réduction des émissions.

Les températures pourraient culminer à plus de 35 degrés Celsius dans le sud-est de l’Angleterre lundi et mardi. Sopa Images | Fusée lumineuse | Getty Images

Les émissions de l’aviation qui contribuent au réchauffement climatique sont croissance plus rapide que tout autre mode de transport et contribuent de manière significative à la crise climatique. Les militants ont appelé les dirigeants des compagnies aériennes lors du spectacle aérien à adopter des objectifs significatifs pour lutter contre les émissions autres que le CO2. Il a été constaté que ces effets non liés au CO2 – tels que les oxydes d’azote, la vapeur d’eau, la suie et le noir de carbone – des moteurs à réaction contribuent deux fois plus au réchauffement climatique comme le CO2 des avions et étaient responsables des deux tiers de l’impact climatique de l’aviation en 2018. Un autre problème clé pour les dirigeants de l’industrie est la réduction de la demande comme moyen de réduire les émissions croissantes du secteur de l’aviation.

Chaos des voyages et troubles sociaux

L’industrie du transport aérien se bat une série de défis à l’approche du spectacle aérien déclenchés par le chaos de l’aéroport avant une saison de vacances d’été chargée. Les grèves et les pénuries de personnel ont contraint les compagnies aériennes à annuler des milliers de vols et ont entraîné des files d’attente de plusieurs heures dans les principaux aéroports. Cela a refroidi les espoirs d’une reprise des voyages aériens au cours du premier été après les fermetures de Covid. L’industrie du transport aérien a imposé des suppressions d’emplois et des réductions de salaire radicales alors que la crise de Covid a paralysé la mobilité mondiale, mais la levée des restrictions a entraîné une forte augmentation de la demande de passagers. Le personnel fait maintenant pression pour de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires dans un contexte d’inflation galopante.

Les valises sont vues non récupérées à la récupération des bagages du terminal 3 d’Heathrow. Le plus grand aéroport du Royaume-Uni a demandé aux compagnies aériennes de cesser de vendre des billets d’été. Paul Ellis | AFP | Getty Images