Les dirigeants de l’Asie-Pacifique s’engagent à développer la fabrication de vaccins Covid pour renforcer les approvisionnements régionaux

L’accord, annoncé vendredi dans une déclaration sur le site Web de l’APEC, a souligné l’importance de la nécessité d’accélérer « accès équitable à des vaccins Covid-19 sûrs, efficaces, de qualité garantie et abordables » si la région veut surmonter ce « urgence sanitaire ».

Nous reconnaissons le rôle d’une vaste vaccination contre le Covid-19 en tant que bien public mondial. À cette fin, nous redoublerons d’efforts pour développer la fabrication et l’approvisionnement de vaccins, soutenir les efforts mondiaux de partage de vaccins et encourager le transfert volontaire de technologies de production de vaccins à des conditions mutuellement convenues.

Avec les dirigeants du groupe des 21 nations avertissant que la pandémie « continue d’avoir un impact dévastateur sur les populations et les économies de notre région », le groupe s’est engagé à soutenir les économies « aussi longtemps que nécessaire », aussi bien que « concevoir une reprise durable ».

Alors que plusieurs pays de l’APEC ont imposé des restrictions aux frontières tout au long de la pandémie afin de limiter la propagation du virus, le groupe a accepté de travailler à la reprise en toute sécurité des voyages transfrontaliers, tant que cela ne sape pas les efforts du gouvernement pour lutter contre le virus.

Le groupe a également appelé l’Organisation mondiale du commerce à rester impliquée dans les efforts visant à utiliser les règles du commerce mondial pour soutenir à la fois la santé et la reprise économique à l’échelle mondiale, en protégeant « un environnement de commerce et d’investissement libre, ouvert, équitable, non discriminatoire, transparent et prévisible ».

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!