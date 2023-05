Les dirigeants de l’ASEAN condamnent l’attaque armée contre un convoi d’aide au Myanmar

LABUAN BAJO, Indonésie (AP) – Les dirigeants d’Asie du Sud-Est ont condamné une attaque armée contre un convoi d’aide que le groupe régional avait organisé pour les personnes déplacées au Myanmar, appelant mercredi à l’arrêt immédiat de la violence et au gouvernement militaire de se conformer à un plan de paix .

Les dirigeants de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est se sont réunis dans la ville portuaire pittoresque de Labuan Bajo, dans le sud de l’Indonésie, au début d’un sommet de deux jours. Leur hôte, le président Joko Widodo, a appelé à l’unité face aux vents contraires de l’économie mondiale et à la rivalité entre grandes puissances qui frappe la région.

Le bloc des 10 nations est également pressé de résoudre la crise en cours dans l’État membre du Myanmar.

Au cours du week-end, un convoi livrant de l’aide aux villageois déplacés et transportant des diplomates indonésiens et singapouriens a essuyé des tirs d’hommes non identifiés armés de pistolets dans l’État de Shan, dans l’est du Myanmar. Une équipe de sécurité avec le convoi a riposté et un véhicule a été endommagé, mais personne dans le convoi n’a été blessé, a rapporté la télévision publique MRTV.

L’Indonésie, qui assure la présidence de l’ASEAN cette année, avait organisé la livraison de l’aide après une évaluation longtemps retardée.

« Nous avons condamné l’attaque et souligné que les auteurs doivent être tenus pour responsables », ont déclaré mercredi les dirigeants de l’ASEAN dans un communiqué conjoint.

Pour la deuxième année, le général en chef de l’État membre Myanmar n’a pas été invité au sommet. Lui et son armée ont pris le pouvoir par la force du gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi en février 2021 dans une prise de pouvoir qui a dégénéré en une guerre civile dans ce qui est devenu la crise la plus grave de l’ASEAN depuis sa fondation en 1967.

Les dirigeants de l’ASEAN ont déclaré qu’ils étaient « profondément préoccupés par la violence en cours au Myanmar et ont appelé à la cessation immédiate de toutes les formes de violence et au recours à la force pour créer un environnement propice à la fourniture sûre et rapide de l’aide humanitaire et à des dialogues nationaux inclusifs ».

Dans une préoccupation supplémentaire concernant le Myanmar, des responsables indonésiens ont déclaré dimanche que 20 de leurs ressortissants, qui avaient été victimes de la traite au Myanmar et contraints de commettre des cyberescroqueries, avaient été libérés du canton de Myawaddy au Myanmar et amenés à la frontière thaïlandaise au cours du week-end. Au cours du sommet, les dirigeants de l’ASEAN ont prévu d’exprimer leur inquiétude face à de tels programmes de traite des êtres humains dans une déclaration conjointe, dont un projet de copie a été obtenu par l’Associated Press.

Plus de 3 450 civils ont été tués par les forces de sécurité depuis que l’armée birmane a pris le pouvoir par la force, et des milliers d’autres sont toujours emprisonnés, a déclaré l’Association d’assistance aux prisonniers politiques, qui comptabilise les victimes et les arrestations liées à la répression par le gouvernement militaire.

En avril, des frappes aériennes militaires ont tué jusqu’à 100 personnes, dont de nombreux enfants, qui assistaient à une cérémonie organisée par des opposants au régime de l’armée, selon des témoins. Human Rights Watch a qualifié mardi la frappe de « crime de guerre apparent ».

L’Indonésie a considérablement assoupli sa critique féroce de l’armée du Myanmar depuis qu’elle a assumé le rôle tournant en tant que chef de file de l’ASEAN. La ministre des Affaires étrangères Retno Marsudi a déclaré que son pays adoptait « une approche diplomatique sans mégaphone » pour encourager le dialogue et mettre fin à la violence, qui sont les objectifs d’un plan de paix en cinq points que les dirigeants d’Asie du Sud-Est ont négocié avec le général en chef du Myanmar en 2021.

Sous la pression internationale pour faire plus pour lutter contre la violence, les dirigeants de l’ASEAN ont cessé d’inviter le général en chef du Myanmar à leurs sommets après que l’armée a pris le pouvoir, n’autorisant que des représentants non politiques. Les dirigeants militaires du Myanmar ont protesté contre cette décision, la qualifiant de violation de la politique de non-ingérence du bloc.

Dans un communiqué post-sommet qui sera publié par Widodo au nom des dirigeants de l’ASEAN, ils prévoient de renouveler un appel à la retenue dans la mer de Chine méridionale contestée, répétant le langage utilisé dans les déclarations précédentes de l’ASEAN.

« Des inquiétudes ont été exprimées par certains États membres de l’ASEAN concernant la remise en état des terres, les activités et les incidents graves dans la région, y compris les dommages causés à l’environnement marin, qui ont érodé la confiance, accru les tensions et peuvent saper la paix, la sécurité et la stabilité dans la région », a déclaré un projet de communiqué, qui a été obtenu par l’AP.

Les dirigeants s’alarmeront également du trafic de travailleurs d’Asie du Sud-Est contraints de commettre des fraudes en crypto-monnaie en ligne.

Jim Gomez et Edna Tarigan, Associated Press