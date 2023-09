Les dirigeants de l’AJLNH s’entretiendront avec les joueurs des Blue Jackets suite aux allégations téléphoniques de Mike Babcock : Source

TRAVERSE CITY, Michigan — Les Blue Jackets se sont rendus mercredi dans cette station balnéaire du lac Michigan, prêts à voir leur groupe d’espoirs prometteurs participer au tournoi annuel des espoirs de la LNH. Mais l’histoire qu’ils espéraient laisser à Columbus n’est pas encore terminée.

Mardi, l’ancien joueur de la LNH et actuel analyste de la télévision, Paul Bissonnette, a rapporté sur le podcast «Spittin’ Chiclets» que l’entraîneur des Blue Jackets, Mike Babcock, avait fait défiler les photos des téléphones portables des joueurs pour tenter de «savoir quel type de personne vous êtes».

Babcock a nié avec véhémence le rapport, affirmant que la façon dont Bissonnette l’a décrit « était une déformation flagrante de ces réunions et extrêmement offensante ».

Le directeur général Jarmo Kekalainen a également nié l’exactitude de cette information, tout comme les vétérans Johnny Gaudreau et Boone Jenner, le capitaine des Blue Jackets. Ils ont tous déclaré avoir partagé des photos avec Babcock afin que le nouvel entraîneur fasse connaissance avec ses joueurs et ses collègues.

Le directeur exécutif de l’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey, Marty Walsh, et le directeur général adjoint Ron Hainsey, un ancien défenseur des Blue Jackets, se sont rendus à Columbus et s’entretiennent avec les joueurs jeudi, a déclaré une source de l’association des joueurs. L’Athlétisme. L’AJLNH a refusé de commenter, sauf pour dire que son enquête se poursuit.

Bissonnette a maintenu ses reportages avec insistance, tant dans les échanges de textes avec L’Athlétisme et sur X, la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter.

Jenner, dans une déclaration via le club et dans une conversation directe avec L’Athlétisme, a déclaré qu’il ne considérait pas son interaction avec Babcock et la demande d’échange de photos comme quelque chose de néfaste ou de déplacé. Mais sa déclaration était claire et ne parlait que pour lui-même.

Il est possible — et c’est ce que tente de vérifier l’AJLNH — qu’un autre joueur, peut-être un jeune joueur avec moins de références dans la LNH, considère la demande de Babcock de voir ses photos privées comme quelque chose de très différent.

Babcock a été nommé nouvel entraîneur des Blue Jackets le 1er juillet. Il s’agissait d’une embauche controversée, étant donné la façon dont le précédent emploi de Babcock dans la LNH s’est terminé trois ans et demi plus tôt avec Toronto. Peu de temps après son licenciement, des joueurs ont signalé des cas de violence verbale et mentale au cours de son séjour avec les Maple Leafs et les Red Wings de Détroit.

Il a reconnu certains des méfaits, affirmant que les conversations avec ses enfants d’âge adulte et d’autres l’ont convaincu d’essayer une approche différente avec les joueurs de Columbus, y compris une conversation directe avec chaque joueur sur la manière dont ils souhaitent être entraînés et motivés.

Il y a au moins deux aspects à considérer.

Premièrement, la réputation de Babcock le précède à Columbus. Il y a d’anciens joueurs de la ligue qui n’ont pas fait l’éloge de lui ou de ses tactiques d’entraîneur. (L’ancien défenseur des Blue Jackets Mike Commodore a été un critique virulent, mais il y en a d’autres.)

Mais l’AJLNH tente également de déterminer si l’histoire a été divulguée – ou modifiée – dans le cadre de la vendetta d’un ancien joueur contre Babcock.

Kekalainen, parlant avec L’Athlétisme Jeudi, on a demandé si Babcock avait été invité à gérer différemment le partage de photos avec les joueurs et le personnel.

« Nous devons toujours apprendre de l’expérience », a déclaré Kekalainen. « Il existe des moyens sûrs de (partager des photos) et je suis sûr que nous allons apprendre. »

