Les dirigeants de la ville de St. Charles ralentiront le processus de réaménagement du site de l’ancien poste de police le long de Fox River – Shaw Local

Les dirigeants de St. Charles prévoient de prendre plus de temps pour déterminer la meilleure utilisation de l’ancien site du poste de police le long de la rivière Fox.

La mairesse de St. Charles, Lora Vitek, a déclaré qu’elle prévoyait de revoir le processus de réaménagement au printemps. La discussion de deux plans conceptuels pour le site a été abandonnée lors de la réunion du comité de planification et de développement du conseil municipal du 14 novembre.

“Le conseil municipal a eu de nombreuses discussions sur les concepts proposés pour l’ancien site du poste de police et nous apprécions tous les commentaires que nous avons reçus de nos résidents – à la fois positifs et négatifs”, a déclaré Vitek dans un communiqué de presse. « Les soumissions des développeurs comprenaient des concepts intrigants qui justifient une évaluation plus approfondie pour déterminer les meilleures utilisations du site. Le conseil municipal va prendre un certain temps pour affiner sa vision afin que nous puissions capitaliser sur cette opportunité incroyable et livrer le bon projet pour la communauté. C’est une propriété de choix au coeur de notre centre-ville. Nous voulons bien faire les choses.

L’échevin du deuxième quartier Ryan Bongard a applaudi la décision de Vitek.

“Sa décision permet une discussion plus approfondie du conseil municipal et de la communauté pour garantir que nous obtenons un résultat positif pour St. Charles”, a déclaré Bongard dans un communiqué. « Ce projet présente une occasion rare d’enrichir notre centre-ville, de compléter à la fois l’hôtel de ville et le bord de la rivière tout en soutenant l’ensemble de Saint-Charles.

Les résidents de St. Charles ont rempli les salles du conseil municipal le 10 octobre pour entendre parler de deux propositions de réaménagement de l’ancien site du poste de police de St. Charles. Lors de la réunion du comité de planification et de développement du conseil municipal, Murphy Development Group et Frontier Development, basés à Chicago, qui ont participé à plusieurs projets au centre-ville de St. Charles, ont présenté leurs plans pour le terrain.

Murphy Development Group a proposé de construire un immeuble de cinq à sept étages qui abriterait 141 appartements, un restaurant et un espace de vente au détail. Le projet coûterait environ 60,5 millions de dollars, le promoteur ne recherchant aucune incitation de la part de la ville.

Murphy Development Group propose de construire un immeuble de cinq à sept étages qui abriterait 141 appartements, un restaurant et un espace de vente au détail. (Photo fournie par Murphy Development Group)

Frontier Development, en partenariat avec The Prime Group et Architectural Wood Expressions, basés à Chicago, a proposé de construire un bâtiment de six étages et un garage de stationnement qui contiendraient 107 unités résidentielles, quatre restaurants, 164 chambres d’hôtel, un spa/centre de remise en forme et un espace de conférence. . Une place extérieure de 85 000 pieds carrés, deux piscines sur le toit et 750 pieds linéaires de promenade publique sur la rivière font également partie des plans.

Le projet coûterait environ 150 millions de dollars à construire, les promoteurs demandant à la ville un financement par augmentation d’impôt allant jusqu’à 20 millions de dollars et un financement de partage des revenus fourni par la ville.

Frontier Development, en partenariat avec The Prime Group et Architectural Wood Expressions, basés à Chicago, propose de construire un immeuble de six étages et un garage de stationnement qui contiendraient 107 unités résidentielles, quatre restaurants, 164 chambres d’hôtel, un spa/centre de remise en forme et un espace de conférence . Une place extérieure de 85 000 pieds carrés, deux piscines sur le toit et 750 pieds linéaires de promenade publique sur la rivière font également partie des plans. (Photo fournie par Frontier Development)

Curt Hurst, propriétaire de Frontier Development avec son fils Conrad, a déclaré qu’il avait rencontré des résidents au sujet du développement proposé.

“J’habite au centre-ville”, a-t-il déclaré lors de la réunion du 10 octobre. « Nous voulons bien faire les choses. Nous sommes définitivement déterminés à travailler avec la communauté.

Plus de 700 personnes ont signé une pétition s’opposant aux projets de Frontier Development. La pétition, lancée par Eileen Kanute, s’oppose au plan pour plusieurs raisons, notamment que la proposition est trop grande pour le bord de la rivière et que la circulation dense submergera les quartiers environnants et la rue Main.

La pétition s’oppose également au financement proposé de 20 millions de dollars par augmentation d’impôt et au financement du partage des revenus fourni par la ville. Au cours de la réunion, Curt Hurst a comparé la demande à St. Charles acceptant de donner au développeur Zylstra, LLC environ 7,5 millions de dollars en obligations de revenu de taxe de vente pour amener un magasin Costco à St. Charles.