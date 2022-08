Les dirigeants de la ville de DeKalb acceptent une proposition de 30 millions de dollars par un promoteur privé pour des appartements de banlieue et des domaines – Shaw Local

Le développeur Clear Investment Group LLC, basé à Chicago, a offert 30 millions de dollars pour acheter des communautés locatives privées Suburban Estates et Suburban Apartments sur North Annie Glidden et Twombly Roads dans le comté non constitué en société de DeKalb. Le site de 80 acres serait annexé à la ville de DeKalb dans le cadre d’un nouvel accord gouvernemental proposé avec la ville, le gouvernement du comté de DeKalb et Clear Investment, selon des documents de la ville publiés le jeudi 4 août 2022. (Kelsey Rettke)