Les officiels des six clubs qui ont organisé l’échappée de la Super League européenne devraient être démis de leurs fonctions, selon les autres clubs de Premier League.

Les 14 équipes non impliquées appellent les propriétaires d’Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham à « faire ce qu’il faut » car ils ne pourront plus jamais faire confiance ou traiter avec leurs dirigeants.

Le vice-président exécutif de Manchester United, Ed Woodward, a déjà démissionné et les autres clubs veulent que plus de têtes roulent parce que les lignes n’ont pas seulement été franchies, « mais piétinées partout ».

« On nous avait dit à plusieurs reprises qu’ils ne mettaient pas en place une Super League, donc après ce qui s’est passé cette semaine, nous ne pouvons tout simplement plus traiter avec ces personnes », a déclaré un directeur général Actualités Sky Sports.

« Les propriétaires de ces six clubs doivent trouver de nouvelles personnes pour les représenter aux réunions de la Premier League. Ils doivent être remplacés. Certaines de ces personnes ont plus de visages que l’horloge de la ville.

















« Nous sommes tous en désaccord (sur les choses) et nous nous soucions tous de nos propres intérêts, mais il y a certaines lignes qui ne peuvent pas être franchies et tant de lignes ont été piétinées tout au long de cette semaine. »

Les dirigeants responsables des six clubs ont passé cette semaine à appeler leurs homologues des 14 autres pour s’excuser de leurs actions – mais cela n’a guère aidé jusqu’à présent.

La Premier League devrait prendre des mesures contre eux après avoir terminé d’enquêter sur les événements qui ont conduit aux plans avortés, qui ont ébranlé le monde du football dans son essence.

« Cela aurait ruiné les 14 autres clubs si cela s’était passé, nous aurions été détruits », a déclaré un autre directeur général. Actualités Sky Sports.

«Nous n’avons absolument aucun problème avec leurs fans, joueurs, managers et staff, mais nous avons un gros, gros problème avec leurs propriétaires et PDG.

















« Nous pensions qu’ils auraient appris leur leçon après » Project Big Picture « , mais ils sont clairement tellement arrogants qu’ils ont continué à dire une chose et à en faire une autre. »

Un troisième directeur général a déclaré: «Dans l’idéal, nous voulons que les propriétaires vendent, mais nous savons que cela n’arrivera pas. Ce qu’ils peuvent faire, c’est remplacer ces personnes et leur apporter de nouveaux visages.

« Nous avons le sentiment que nous avons été trompés et ce qu’ils ont fait va à l’encontre de tout ce que nous défendons. S’ils reviennent à l’une de nos réunions, nous les bloquerons. Nous les effacerons. »

Les fans de Chelsea ont organisé une manifestation devant Stamford Bridge mardi alors que leur club annonçait leur sortie des plans de la Super League



