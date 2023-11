Les dirigeants de la SAG-AFTRA approuvent un accord « record »

Après avoir conclu un accord de principe mettant fin à la grève avec les producteurs de cinéma et de télévision, la direction du SAG-AFTRA – le syndicat du divertissement représentant plusieurs catégories sur les écrans et sur scène – a approuvé l’accord lors d’un vote du conseil d’administration vendredi et a ensuite partagé les détails du nouvel accord.

Le contrat prévu de trois ans, ont déclaré les dirigeants syndicaux, débouchera sur plus d’un milliard de dollars en nouveaux salaires et en financement de régimes d’avantages sociaux, de primes en continu, d’augmentations de rémunération minimale, de protections en place pour les travailleurs diversifiés et de « garde-fous en matière de rémunération équitable » autour de l’utilisation d’emplois artificiels. intelligence.

Que souhaitez-vous savoir Les dirigeants de la SAG-AFTRA ont approuvé vendredi le nouvel accord de principe, conclu cette semaine avec l’Association des producteurs de films et de télévision, qui – une fois ratifié – signifie plus d’un milliard de dollars de nouveaux salaires et avantages sociaux pour les acteurs en activité.

Le nouvel accord de trois ans, ont déclaré les dirigeants syndicaux, comprend des « garde-fous » contrôlant l’utilisation de l’intelligence artificielle générative ; augmentations de salaire; exigences du coordonnateur de l’intimité ; et augmentation du salaire résiduel pour les émissions en streaming et de vidéo à la demande

La présidente du syndicat, Fran Drescher, a qualifié cet accord de « contrat record » qui n’est que le début d’une nouvelle ère au sein de l’industrie.

La période de vote pour la ratification du contrat commence le 14 novembre et se terminera la première semaine de décembre.

Ces garde-fous en matière d’IA, ont-ils déclaré, comprennent des dispositions exigeant le consentement des artistes interprètes ou exécutants et un avis syndical chaque fois que les producteurs utilisent l’IA générative pour créer des « artistes synthétiques ».

« Même si les gains acquis grâce à ces nouveaux contrats permettront à l’industrie cinématographique de rester durable en tant que profession pour les artistes de la classe ouvrière, ils rappellent également ce qui peut être réalisé grâce à l’action collective et à la solidarité des travailleurs », a déclaré Duncan, directeur exécutif de la SAG-AFTRA. Crabtree-Irlande. « Ce que les membres de la SAG-AFTRA ont accompli peut et doit être réalisé par les travailleurs de tous les secteurs. »

À savoir, Crabtree-Ireland a déclaré que les membres de la SAG-AFTRA prévoyaient de « se rallier » à la Fédération américaine des musiciens et aux Teamsters dans leurs propres négociations au sein de l’industrie en 2024.

La présidente de la SAG-AFTRA, Fran Drescher, a félicité l’équipe de négociation du syndicat et son partenariat avec Crabtree-Ireland, malgré la résistance – et le désintérêt – manifestés par l’Association des producteurs de films et de télévision.

Les négociations éreintantes, a déclaré Drescher, étaient teintées de sexisme – les producteurs cherchaient à la discréditer, en utilisant sa féminité et son compagnon en peluche en forme de cœur (que lui avait offert une petite fille « pour me donner confiance », a-t-elle dit) contre elle. Drescher, au contraire, a tenu bon, affirmant qu’elle dirigerait avec intelligence, sagesse et empathie.

«Je peux diriger et je peux toujours faire bouger les lèvres rouges. J’ai donc renversé la situation et donné aux femmes l’occasion de voir à quoi pourrait ressembler le leadership, si elles étaient simplement qui elles sont, leur personne authentique, sans excuses », a déclaré Drescher.

Alors que les négociations – et la grève – s’éternisaient, le tournant dans son esprit est survenu lorsqu’elle a réalisé que le contrat n’était pas la fin du chemin.

“J’ai commencé à réfléchir et à réaliser qu’il s’agissait d’une chose vivante et continue – un contrat – et que nous n’étions pas terminés, nous ne faisons que commencer”, a-t-elle déclaré. « Nous détenons entre nos mains un contrat record qui a innové encore et encore. »

Ce contrat, qui n’entrera en vigueur qu’après avoir passé un vote de ratification par les membres de la SAG-AFTRA, comprend un nouveau fonds rémunérant les artistes pour les productions diffusées en direct ; acteur de fond et augmentations générales des salaires ; des conditions garantissant des services de coiffure et de maquillage spécifiquement destinés aux artistes aux teints divers et aux cheveux texturés ; et « un consentement éclairé et une compensation équitable » pour l’utilisation de répliques numériques de membres « qu’ils soient vivants ou décédés, qu’ils soient créés sur le plateau ou sous licence d’un tiers pour utilisation », a déclaré Crabtree-Ireland.

L’accord couvre également le travail de capture de performances, les exigences relatives aux coordinateurs d’intimité sur le plateau ; un salaire doublé pour les chanteurs et danseurs à double menace ; des augmentations des résidus de vidéo en streaming et à la demande à gros budget, ainsi que des augmentations des plafonds résiduels ; et plus.

Tout cela signifie que les membres sont confrontés à un contrat d’une valeur de plus d’un milliard de dollars en nouveaux salaires et avantages sociaux pour des milliers et des milliers de travailleurs du divertissement moins connus qui avaient du mal à joindre les deux bouts malgré le partage d’une industrie avec certains des plus célèbres. visages dans le monde.

La période de vote de ratification, a déclaré Crabtree-Ireland, devrait s’ouvrir le 14 novembre et se terminer la première semaine de décembre. Si les membres votent en faveur du contrat, celui-ci entrerait en vigueur immédiatement, avec des augmentations de salaire échelonnées prévues en juillet de chacune des deux années suivantes.