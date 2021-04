Les dirigeants des six clubs séparatistes anglais de Super League ont profité des matchs de Premier League de ce week-end pour s’excuser en personne auprès de certains de leurs homologues des 14 autres clubs.

Cependant, les excuses n’ont pas été bien reçues.

« La confiance a complètement disparu », a déclaré un directeur général. «Nous n’oublierons jamais ce qu’ils ont essayé de faire. Ils courent tous maintenant en disant à tout le monde qu’ils n’ont rien à voir avec ça.

« C’est incroyable comment certains d’entre eux se comportent. »

















Il est peu probable que les propriétaires des « six grands » clubs de la Premier League se vendent, malgré l'échec de la Super League, a déclaré l'ancien gardien de Manchester United et de Chelsea, Mark Bosnich.



Les affirmations selon lesquelles les dirigeants n’étaient pas à blâmer et n’avaient pas su ce qui se passait dans leurs clubs n’ont pas été acceptées et il y avait étonnement et stupéfaction que certains des dirigeants insistaient toujours sur le fait que la Super League était une bonne idée qui allait inévitablement voir le jour. un jour.

Manchester City est le seul club à avoir réussi jusqu’à présent à atteindre les 14 autres. Personne ne pense qu’ils sont irréprochables, mais il est généralement admis qu’ils n’étaient pas l’un des moteurs de la tentative d’échappée.

Les 14 clubs continuent de faire pression sur la Premier League pour punir les six et ils sont déterminés à ce que les événements de la semaine dernière ne soient pas brossés sous le tapis.

Leur position unie demeure qu’ils ne peuvent plus travailler avec les cadres impliqués dans les six clubs.

















Robbie Lyle de l'AFTV dit que les fans d'Arsenal veulent un changement de propriétaire et préféreraient un système de style allemand où les fans sont également impliqués



JP Morgan, la banque d’investissement américaine qui soutenait la Super League, travaillait sur les plans de l’échappée depuis deux ans.

Il fournissait 3,5 milliards de livres sterling de financement pour la Super League. L’un des banquiers impliqués dans l’accord était Viswas Raghavan, PDG de JP Morgan Europe et partisan d’Arsenal.

La banque américaine a financé le rachat par emprunt controversé de Manchester United par la famille Glazer en 2005 et a également été impliquée dans des tentatives de création d’une Super League européenne au début des années 1990.

Neville: Big Six a tenté d’assassiner le football anglais

Gary Neville a exhorté le gouvernement à intervenir pour empêcher les «Big Six» de répéter ce qu’il a décrit comme «la tentative de meurtre du football anglais» à la suite de l’échec de l’échappée de la Super League européenne.

















4:59



Suite à l'effondrement de la Super League européenne, Gary Neville appelle le gouvernement à protéger les éléments clés du football anglais par une législation



Manchester United, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Tottenham et Arsenal se sont tous inscrits pour rejoindre la ligue avant de se retirer en raison du poids écrasant de l’opposition aux plans.

Mais Neville a averti qu’une tentative de séparation similaire était inévitable et que seule une législation gouvernementale serait certaine d’en empêcher le succès.

« Ce qui est effrayant, c’est que ces gens se regroupent à la base, » avertit Neville. «Ils ne s’en vont pas.

«Il doit y avoir une législation adoptée par le gouvernement. Le gouvernement est le seul à pouvoir arrêter cela.

«C’est un système tellement intéressant dans ce pays qu’il y a 20 ou 30 ans, nous avons remis le pouvoir du football anglais entre les mains des propriétaires des plus grands clubs. C’est ce que nous avons fait, mais nous allons devoir leur enlever. Et les seules personnes qui peuvent le faire sont le gouvernement et cela doit arriver maintenant – plus que jamais.

« Ce lot doit être arrêté. Le long match ultime est de faire sortir les propriétaires des clubs. Cela ne fait aucun doute.

« Mais à court terme, il doit y avoir une protection mise en place pour s’assurer qu’ils ne peuvent pas aller faire ce qu’ils veulent avec le football. Parce qu’ils veulent l’enlever. Ils veulent maximiser leurs revenus au détriment de les fans de football et une concurrence juste et équitable. C’est quelque chose qui ne peut pas arriver.

Les fans de Tottenham se rassemblent à l’extérieur avant leur match à domicile contre Southampton pour protester



«La semaine dernière, et c’était un langage sévère, je l’ai appelé une tentative de meurtre du football anglais.

« Et ‘désolé’ ne se lave pas. Il est passé désolé parce que c’est deux fois qu’ils l’ont fait. Si vous étiez désolé la première fois avec ‘Big Picture’, vous n’auriez pas ramené ça. Perez du Real Madrid et Laporte à Barcelone, de deux des plus grands clubs du monde, nous a dit « nous revenons ». Ce lot ne partira pas, mais il faut les arrêter. «