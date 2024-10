Les dirigeants de la ligue et les entraîneurs réagissent au licenciement de Robert Saleh par les Jets : « Cela ne semble pas bien pensé »

La décision des Jets de New York de licencier l’entraîneur Robert Saleh mardi a fait sourciller de nombreuses personnes dans la NFL.

Les questions dominantes posées par les entraîneurs et les dirigeants rivaux : quelle est la véritable logique derrière la décision et quel est le plan des Jets à court et à long terme ?

Le propriétaire de l’équipe, Woody Johnson, a assumé l’entière responsabilité pour la décision de licencier Saleh et a déclaré que cette décision était nécessaire pour relancer une équipe sous-performante avec un bilan de 2-3. En apparence, cette stratégie a du mérite, mais d’autres membres de la ligue étaient sceptiques.

« Gagnez lundi (à domicile contre les Bills de Buffalo) et vous serez à la première place de l’AFC Est », a déclaré un cadre de haut rang qui, comme les autres sources de cette histoire, a bénéficié de l’anonymat afin de pouvoir parler franchement. . « (Le licenciement) semble prématuré. »

La confrontation aux heures de grande écoute avec les Bills aurait pu donner le ton pour le reste de la saison. Et c’est encore possible.

Mais maintenant, les Jets ont affaire à une distraction.

« Cette équipe est assez bonne pour remporter la division », a déclaré un autre dirigeant. « Mais maintenant, vous n’êtes même plus concentré sur Buffalo parce que l’entraîneur vient d’être renvoyé. Cela ne semble tout simplement pas bien pensé.

Dix dirigeants et entraîneurs d’autres équipes ont été interrogés par L’Athlétisme sur la décision de licencier Saleh. Aucun des 10 ne pensait que Saleh méritait d’être licencié si rapidement, rejetant l’essentiel de la responsabilité sur Johnson pour avoir pris une décision irréfléchie.

« Cinq matchs après le début de sa première (vraie) saison avec Aaron Rodgers me semblent un peu prématurés », a déclaré un troisième dirigeant.

Avant la saison régulière, L’Athlétisme a interrogé 21 entraîneurs et dirigeants pour prédire quelles équipes seraient sous-performantes en 2024. Les Jets ont terminé à égalité au troisième rang avec cinq voix. Parmi les raisons du vote, les panélistes ont cité un Rodgers vieillissant sortant d’un Achille déchiré, un système offensif qui manquait de créativité en 2023 et de nombreuses distractions internes au cours de l’année écoulée.

En raison de ces facteurs, le départ 2-3 n’était pas choquant. Saleh n’était pas non plus sur la sellette. Mais l’un menant à l’autre à ce stade précoce semblait impulsif.

« J’ai vraiment été un peu surpris par le timing », a déclaré un entraîneur adjoint. «C’était probablement inévitable, mais c’est plutôt le fait que les Jets ne parviennent pas à s’écarter de leur propre chemin. Je ne suis pas sûr de l’effet des tirs maintenant, mais je suppose que nous verrons.

Encore une fois, Saleh a subi des pressions pour obtenir de meilleurs résultats cette saison. Cette partie n’a jamais vraiment été discutable. Mais les Jets ont perdu contre les champions en titre de la NFC, les 49ers de San Francisco, lors du premier match, puis contre les Vikings du Minnesota, invaincus, dimanche à Londres. Une semaine plus tôt, la défaite 10-9 à domicile contre les Broncos de Denver pourrait être considérée comme le seul vrai faux pas dans la colonne victoires-défaites de cette saison. Leur meilleure victoire, associée à la performance remarquable de Rodgers, a eu lieu lors de la troisième semaine contre les New England Patriots, qui semblent être en lice pour le premier choix au repêchage.

« La pression était sur (Saleh) », a déclaré un autre entraîneur adjoint. « Ils avaient l’air de gagner le Super Bowl il y a quelques semaines, puis (Saleh a été licencié après) quelques mauvais matchs. »

Ces derniers jours, les joueurs et les entraîneurs des Jets ont eu l’impression que l’ambiance était « éteinte » – et il y avait beaucoup de frustration en interne face au manque de responsabilité concernant les problèmes persistants en attaque, selon des sources. Les joueurs et les entraîneurs ont eu des inquiétudes concernant Nathaniel Hackett… -Zack Rosenblatt (@ZackBlatt) 8 octobre 2024

Plongez plus profondément et la défense a pondu un œuf contre les Niners. Rodgers a également noté après ce match que les Jets n’étaient pas prêts à jouer au football de championnat après une défaite aussi humiliante. L’offensive semblait ensuite mal en point lors d’une victoire serrée de la semaine 2 contre les Titans du Tennessee. Les Jets sont sortis à plat lors des deux derniers matchs contre les Broncos et les Vikings. Il est raisonnable de penser qu’un changement de leadership pourrait susciter l’enthousiasme des Jets.

Mais encore une fois, le moment était-il venu de rechercher une telle secousse ? Le quart-arrière des Bills Josh Allen a lancé cinq interceptions lors de défaites consécutives contre les Jets à Meadowlands. La défense des Jets – dirigée par le coordinateur défensif et entraîneur-chef par intérim Jeff Ulbrich – a généralement tenu ses promesses tout au long des trois saisons de Saleh, mais il y aura maintenant un défi de répondre à la cloche contre les Bills avec une nouvelle voix en charge.

Un autre cadre a déclaré qu’il n’était pas sûr de l’effet réel du licenciement, puisque la défense et l’offensive restent les mêmes. « Soit quelque chose se passait dans les coulisses, soit (c’était) juste une tentative d’agir et d’espérer que quelque chose change », a-t-il déclaré.

Si les Jets ne rebondissent pas lundi contre les Bills, les distractions pourraient théoriquement s’aggraver dans une petite semaine avant les matchs sur la route contre les Steelers et les Patriots de Pittsburgh. Bien que les licenciements d’entraîneurs à la mi-saison génèrent parfois cette étincelle manquante, ils invitent également à la possibilité que la situation devienne encore plus incontrôlable.

« Maintenant, ils coachent tous pour leur vie », a déclaré un cadre. « Et à un moment donné, ils vont se concentrer sur la recherche de leur prochain emploi. »

Et puis il y a l’éléphant dans la pièce.

Johnson a déclaré qu’il avait parlé avec Rodgers lundi soir, mais Rodgers n’avait aucune influence sur la décision de licencier Saleh. Cependant, des gens autour de la ligue ont remis en question l’état de la relation entre Saleh et Rodgers, car cette dynamique joueur-entraîneur a fait l’objet de questions lors des récentes conférences de presse. L’organisation a tout mis en œuvre pour maximiser son potentiel et maximiser le confort de Rodgers à Florham Park pendant sa fenêtre abrégée, ce qui comprenait la participation de nombreux alliés du quart-arrière.

Dans toute démarche de ce type, la stratégie à long terme doit également être prise en compte. Johnson embauchera son huitième entraîneur-chef à temps plein depuis qu’il est devenu propriétaire de l’équipe en 2000. Joe Douglas, le cinquième directeur général sur la même période, doit également s’interroger sur son sort, même s’il peut trouver du réconfort dans le fait qu’il a construit la liste que Johnson vient de qualifier de la plus talentueuse de son mandat.

Le prochain entraîneur reprendra une équipe prometteuse avec du talent des deux côtés du ballon, y compris un énorme nul chez Rodgers, même s’il fêtera ses 41 ans en décembre. Mais cet entraîneur rejoindra également une organisation qui n’a pas participé aux séries éliminatoires pour l’instant depuis les séries éliminatoires de 2010. Il compte moins de victoires en séries éliminatoires (six) que les entraîneurs-chefs sous la direction de Johnson.

« Je ne sais pas comment ça va s’améliorer », a déclaré un cadre.

« Le produit qu’ils mettent sur le terrain ne ressemble PAS à une équipe qui a abandonné ou à une équipe qui se désintéresse de son entraîneur-chef. » Dans le dernier épisode de The Athletic Football Show, @robertmays revient sur le licenciement surprenant de Robert Saleh et les implications pour les Jets. 🎧… pic.twitter.com/tYwsdne1TT – L’Athletic NFL (@TheAthleticNFL) 9 octobre 2024

En devenant la première équipe à licencier son entraîneur-chef au cours de la saison 2024, les Jets espèrent qu’une tâche aussi dramatique et impopulaire aura été une étape nécessaire vers une amélioration immédiate.

Mais si cela ne fonctionne pas, les Jets se retrouveront à nouveau avec plus de questions que de réponses.

(Photo : Thearon W. Henderson / Getty Images)