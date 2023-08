Les dirigeants de la junte nigérienne demandent l’aide du groupe russe Wagner alors qu’il fait face à une menace d’intervention militaire

NIAMEY, Niger (AP) – La nouvelle junte militaire nigérienne a demandé l’aide du groupe de mercenaires russes Wagner à l’approche de la date limite pour libérer le président déchu du pays ou faire face à une éventuelle intervention militaire du bloc régional ouest-africain, selon un analyste.

La demande est venue lors d’une visite de l’un des putschistes, le général Salifou Mody, au Mali voisin, où il a pris contact avec quelqu’un de Wagner, a déclaré Wassim Nasr, journaliste et chercheur principal au Centre Soufan, à l’Associated Press. Il a déclaré que trois sources maliennes et un diplomate français ont confirmé la rencontre rapportée pour la première fois par France 24.

« Ils ont besoin de (Wagner) car ils deviendront leur garantie pour conserver le pouvoir », a-t-il déclaré, ajoutant que le groupe examinait la demande.

La junte nigérienne est confrontée dimanche à une date limite fixée par le bloc régional connu sous le nom de CEDEAO pour libérer et réintégrer le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum, qui s’est décrit comme un otage.

Les chefs de la défense des membres de la CEDEAO ont finalisé vendredi un plan d’intervention et ont exhorté les militaires à préparer des ressources après qu’une équipe de médiation envoyée au Niger jeudi n’ait pas été autorisée à entrer dans la ville ou à rencontrer le chef de la junte, le général Abdourahmane Tchiani.

Après sa visite au Mali, dirigé par une junte sympathique, Mody a mis en garde contre une intervention militaire, jurant que le Niger ferait ce qu’il faut pour ne pas devenir « une nouvelle Libye », a rapporté vendredi la télévision publique nigérienne.

Le Niger est considéré comme le dernier partenaire antiterroriste fiable de l’Occident dans une région où les coups d’État ont été fréquents ces dernières années. Les juntes ont rejeté l’ancienne France colonisatrice et se sont tournées vers la Russie. Wagner opère dans une poignée de pays africains, dont le Mali, où des groupes de défense des droits de l’homme ont accusé ses forces d’abus.

On ne peut pas dire qu’il y ait une implication directe de la Russie dans le coup d’État au Niger, mais « il y a clairement une attitude opportuniste de la part de la Russie, qui essaie de soutenir les efforts de déstabilisation partout où elle les trouve », a déclaré Anne-Claire Legendre, porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. a déclaré vendredi à la chaîne BFM. Quelques jours après la prise du pouvoir par la junte nigérienne, les habitants ont agité des drapeaux russes dans les rues.

La porte-parole a décrit Wagner comme une « recette du chaos ».

Samedi, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a déclaré que la menace régionale de force était crédible et a averti les putschistes de la prendre au sérieux. « Les coups d’État ne sont plus appropriés… Il est temps d’y mettre un terme », a-t-elle déclaré. Le ministère a déclaré que la France soutenait « avec fermeté et détermination » les efforts de la CEDEAO pour s’assurer que les putschistes échouent, et il a appelé à la libération de Bazoum et de tous les membres de son gouvernement.

Les chefs militaires du Niger ont suivi le manuel du Mali et du Burkina Faso voisin, également dirigé par une junte, mais cela va plus vite pour consolider le pouvoir, a déclaré Nasr : « (Tchiani) a choisi sa voie, donc il y va à fond sans perdre de temps car il y a une mobilisation internationale.

Une question est de savoir comment la communauté internationale réagira si Wagner est amené, a-t-il dit. Lorsque Wagner est arrivé au Mali fin 2021, l’armée française a été évincée peu de temps après après des années de partenariat. Wagner a ensuite été désigné comme organisation terroriste par les États-Unis, et les partenaires internationaux pourraient avoir une réaction plus forte maintenant, a déclaré Nasr.

Et bien plus est en jeu au Niger, où les États-Unis et d’autres partenaires ont versé des centaines de millions de dollars d’assistance militaire dans les efforts pour combattre la menace djihadiste croissante dans la région. La France a 1 500 soldats au Niger, bien que les putschistes disent avoir rompu les accords de sécurité avec Paris, et les États-Unis ont 1 100 militaires dans le pays.

« Pour le moment, rien n’indique réellement que la (junte) va adoucir son ton ou faire des concessions avant la date limite », a déclaré Andrew Lebovich, chercheur à l’Institut Clingendael et boursier postdoctoral à l’Institut danois d’études internationales, disant une intervention « potentiellement de graves conséquences pour le Niger et pour la région ».

On ne sait pas à quoi ressemblerait une intervention ou quand elle commencerait. La junte nigérienne a appelé la population à surveiller les espions et des groupes de défense auto-organisés se sont mobilisés la nuit pour surveiller les voitures et patrouiller dans la capitale.

Toute intervention comporte des risques, selon un rapport de l’Institut Hudson. « Si la junte devait s’entêter et rallier la population autour du drapeau – peut-être même armer des milices civiles – l’intervention pourrait se transformer en une contre-insurrection à multiples facettes que la CEDEAO ne serait pas prête à gérer », a-t-il déclaré.

Alors que certains au Niger se préparent à un combat, d’autres tentent de faire face aux sanctions économiques et de voyage imposées par la CEDEAO après le coup d’État. Les sanctions ont fermé les frontières terrestres et aériennes avec les pays de la CEDEAO et suspendu les transactions commerciales et financières avec les États membres.

Les résidents ont déclaré que le prix des marchandises augmentait et que l’accès à l’argent était limité.

« Nous sommes profondément préoccupés par les conséquences de ces sanctions, en particulier leurs impacts sur l’approvisionnement en produits alimentaires essentiels, en produits pharmaceutiques, en équipements médicaux, en produits pétroliers et en électricité », a déclaré Sita Adamou, présidente de l’Association nigérienne de défense des droits de l’homme.

