Les dirigeants de la guilde des écrivains d’Hollywood annulent une grève de plusieurs mois

Des acteurs, des écrivains et d’autres membres du syndicat rejoignent les grévistes de la SAG-AFTRA et de la WGA sur une ligne de piquetage devant les bureaux de HBO et d’Amazon, lors de la Journée nationale de solidarité syndicale à New York, le 22 août 2023. Des scénaristes de télévision et de cinéma américains sont présents. Le 26 septembre 2023, il a été convenu de mettre fin à une grève qui a duré près de cinq mois et paralysé Hollywood après avoir conclu un accord salarial avec les studios de production, a annoncé la Writers Guild of America.