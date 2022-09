SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Les dirigeants de la Corée du Sud et du Japon se réuniront la semaine prochaine en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, ont annoncé jeudi des responsables de Séoul, lors du premier sommet des pays en près de trois ans au milieu des tensions sur l’histoire .

Les deux parties sont convenues d’une rencontre entre le président sud-coréen Yoon Suk Yeol et le Premier ministre japonais Fumio Kishida et discutent du moment exact, a déclaré aux journalistes Kim Tae-hyo, directeur adjoint de la sécurité nationale de Yoon.

Kim a déclaré que la réunion faisait partie d’une série que Yoon s’efforce d’organiser avec les dirigeants mondiaux participant à l’Assemblée générale des Nations Unies mardi et mercredi prochains. Il a déclaré que la Corée du Sud et les États-Unis avaient également convenu d’une rencontre entre Yoon et le président Joe Biden.

Les liens entre la Corée du Sud et le Japon, deux alliés clés des États-Unis, sont à leur plus bas niveau depuis des décennies après que les tribunaux sud-coréens ont décidé en 2018 que deux entreprises japonaises – Nippon Steel et Mitsubishi Heavy Industries – devaient indemniser les anciens employés coréens pour le travail forcé pendant les années 1910 au Japon. 45 domination coloniale de la péninsule coréenne. Les entreprises et le gouvernement japonais ont refusé de se conformer aux décisions, arguant que tous les problèmes d’indemnisation avaient été résolus dans le cadre d’un traité de 1965 qui normalisait les relations entre les pays et prévoyait un paiement de 500 millions de dollars du Japon à la Corée du Sud.

Les différends historiques se sont propagés à d’autres domaines, les deux pays se dégradant mutuellement le statut commercial et Séoul menaçant de supprimer un accord de partage de renseignements. Les querelles ont compliqué une tentative menée par les États-Unis de solidifier ses alliances avec ses partenaires régionaux au milieu de l’influence croissante de la Chine et des menaces nucléaires nord-coréennes.

Séoul et Tokyo cherchent à réparer leurs liens tendus depuis l’investiture en mai de Yoon, un conservateur qui souhaite améliorer les relations avec le Japon et renforcer la coopération sécuritaire trilatérale Séoul-Tokyo-Washington pour mieux faire face aux menaces nord-coréennes croissantes.

On ne sait pas si la réunion Yoon-Kishida produira une percée immédiate car il est peu probable que certains anciens travailleurs forcés coréens et leurs groupes de soutien acceptent un accord pour régler leurs batailles juridiques à moins que les entreprises japonaises ne consentent aux décisions de justice.

Les dernières discussions entre les dirigeants de la Corée du Sud et du Japon ont eu lieu en décembre 2019, lorsque le président sud-coréen Moon Jae-in et le Premier ministre japonais Shinzo Abe se sont rencontrés en Chine.

Hyung-jin Kim, Associated Press