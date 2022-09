Les dirigeants de la Corée du Sud et du Japon conviennent de s’efforcer d’améliorer leurs relations

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Les dirigeants de la Corée du Sud et du Japon ont convenu d’accélérer les efforts pour réparer les liens effilochés sur la domination coloniale passée du Japon sur la péninsule coréenne alors qu’ils tenaient les premiers pourparlers au sommet de leurs pays en près de trois ans en marge de la Assemblée générale des Nations unies, ont annoncé jeudi les deux gouvernements.

La réunion a eu lieu après que Tokyo a démenti l’annonce précédente de Séoul selon laquelle ils s’étaient mis d’accord sur le sommet, signe de la nature délicate de leurs relations actuelles.

Au cours de leur rencontre de 30 minutes à New York mercredi, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol et le Premier ministre japonais Fumio Kishida ont partagé la nécessité d’améliorer les relations bilatérales et ont convenu de demander à leurs diplomates respectifs d’intensifier les pourparlers à cet effet, a déclaré le bureau de Yoon dans un communiqué. déclaration.

Le bureau de Kishida a confirmé la réunion à l’hôtel. Un communiqué séparé du ministère japonais des Affaires étrangères indique que les deux dirigeants ont convenu de promouvoir la coopération entre les deux pays ainsi qu’avec les États-Unis. Il a déclaré que les dirigeants partageaient la nécessité de rétablir des relations saines.

Le bureau de Yoon a déclaré que les deux dirigeants avaient également exprimé conjointement de sérieuses préoccupations concernant la récente législation nord-coréenne autorisant l’utilisation préventive d’armes nucléaires dans certaines conditions et les mesures annoncées du Nord pour effectuer son premier essai nucléaire en cinq ans. Le ministère japonais des Affaires étrangères a déclaré que Kishida et Yoon avaient convenu de coopérer davantage dans leur réponse à la Corée du Nord.

Les gouvernements sud-coréen et japonais ont déclaré que Yoon et Kishida avaient convenu de poursuivre les communications entre eux. Mais on ne savait pas immédiatement à quel point une conversation significative les deux dirigeants pourraient avoir pour aborder les principaux points de friction dans les relations bilatérales qui ont subi leur plus grand revers ces dernières années lorsque les deux pays étaient gouvernés par les prédécesseurs de Yoon et Kishida.

En 2018, le plus haut tribunal de Corée du Sud a décidé que deux entreprises japonaises – Nippon Steel et Mitsubishi Heavy Industries – devaient indemniser les Coréens qui avaient été forcés de travailler pendant l’occupation coloniale japonaise de 1910-1945. Les entreprises et le gouvernement japonais ont rejeté les décisions, arguant que toutes les questions d’indemnisation étaient déjà réglées en vertu d’un traité de 1965 qui normalisait les relations bilatérales et incluait la fourniture par Tokyo de millions de dollars à Séoul sous forme d’assistance économique et de prêts.

Le différend a incité les deux gouvernements à rétrograder le statut commercial de l’autre et Séoul à menacer d’abandonner un accord de partage de renseignements. Les anciens travailleurs forcés coréens et leurs partisans, pour leur part, ont poussé à la vente forcée des actifs des entreprises japonaises en Corée du Sud.

Il n’est pas clair si le sommet de mercredi permettrait de progresser sur la question puisque les participants aux affaires judiciaires soutiennent que les entreprises japonaises doivent d’abord consentir aux décisions de justice sud-coréennes si elles veulent résoudre les différends juridiques.

Les liens tendus ont compliqué les efforts des États-Unis pour renforcer leur alliance de sécurité trilatérale avec Séoul et Tokyo – deux de ses principaux alliés régionaux où ils déploient un total de 80 000 soldats – pour mieux faire face à une influence croissante de la Chine et aux menaces nucléaires nord-coréennes.

La Corée du Sud et le Japon recherchent de meilleures relations depuis l’investiture en mai de Yoon, qui appelle publiquement à améliorer les relations avec Tokyo et à renforcer la coopération sécuritaire Séoul-Tokyo-Washington face à un arsenal nucléaire nord-coréen croissant.

Mais lorsque le gouvernement Yoon a annoncé la semaine dernière ce qu’il a appelé un sommet prévu entre Yoon et Kishida à New York, les responsables de Tokyo ont répondu qu’il n’y avait pas eu d’accord pour organiser ce sommet.

La réunion Yoon-Kishida était le premier sommet entre les pays depuis décembre 2019, lorsque le président sud-coréen Moon Jae-in et le Premier ministre japonais Shinzo Abe se sont rencontrés en Chine en marge d’un sommet Corée du Sud-Japon-Chine.

